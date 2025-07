INPS assume: 403 posti fissi, stipendi da urlo e zero raccomandazioni | Ecco come fare domanda PRIMA DEGLI ALTRI

Scopri subito come presentare la domanda per le assunzioni Inps, fino a 403 messi a disposizione.

Un’opportunità lavorativa da non lasciarsi sfuggire, questa volta arriva proprio dall’ Istituto Nazionale della Previdenza Sociale.

Le assunzioni riguardano ben 403 figure da inserire all’interno dell’ente con contratto tempo indeterminato.

Entrare in una realtà come quella dell’Inps, vuol dire non solo stabilità contrattuale e ottime condizioni economiche, ma anche crescita professionale, con possibilità di avanzato e premi legati alla performance.

Si tratta di un’occasione che in molti cercavano da tempo e che ora hanno la possibilità di concretizzare inviando semplicemente la propria candidatura.

Nuovo piano assunzioni Inps, le figure ricercate

Chi è alla ricerca di trovare un’occupazione lavorativa, deve sapere che lo scorso 8 luglio è stato pubblicato il decreto attuativo che autorizza l’Inps a svolgere una nuova selezione pubblica. La pubblicazione del relativo bando di concorso, avverrà a breve anche se è attesa da più di un anno. Infatti, era già fatta presente in un comunicato stampa Inps del 20 settembre scorso, convertito nella legge n. 101 dello stesso anno. Nello specifico, il concorso è rivolto all’assunzione del profilo professionale dell’area dei Funzionari.

Il profilo in questione si occuperà di compiere attività di controllo e accertamento, per assicurare il corretto versamento dei contributi previdenziali e assicurativi, contrastando rapporti in nero, evasioni e omissioni contributive. Nelle sue mansioni è prevista anche la redazione di verbali ispettivi e la collaborazione con altri enti (es. Inl, Guardia di Finanza) per contrastare il lavoro irregolare. Il decreto non ha specificato la distribuzione territoriale dei posti che saranno messi a concorso, ma sulla base della dicitura “fabbisogno sostenibile nazionale (escluso BZ)” si ritiene che la selezione per 403 ispettori. Inps avrà una copertura ampia e sarà, quindi, rivolta a sedi dislocate in tutto il Paese, a esclusione della provincia autonoma di Bolzano.

Come avviene la selezione e come inoltrare la domanda

Come anticipato il bando sarà pubblicato nell’imminenza, ma molto probabilmente i requisiti saranno i tradizionali ( pieno godimento dei diritti civili e politici, l’idoneità fisica all’impiego, ecc.). Sulla scorta delle precedenti selezioni per lo stesso profilo professionale, sicuramente le lauree richieste saranno quelle dell’area di Giurisprudenza, Economia e Scienze Politiche (e altre lauree equipollenti in base alla legge vigente). Circa le prove, sarà l’amministrazione procedente a stabilire se fare la preselettiva.

E’ probabile che la prova scritta sarà duplice e articolata in una: prima fase costituita da un elenco di domande a risposta sintetica sulle materie d’esame; seconda fase costituita da un elaborato o un saggio pratico su tematiche specifiche del diritto del lavoro e della legislazione sociale. A questa seguirà poi una prova orale sulle materie oggetto del bando per chi supererà le prove scritte. Per poter partecipare è necessario compilare la domanda online, attraverso il portale inPA. Saranno necessari lo Spid e una Pec intestata al candidato.