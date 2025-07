In Lunigiana c’è una PICCOLA GRECIA bella come l’originale | Questo il posto specifico, pita e sirtaki a tutte le ore

Non serve arrivare fino ad Atene, né raggiungere le isole di Santorini e Mykonos. C’è una piccola Grecia proprio qui in Italia!

Lungo lo stivale si erge un luogo da sogno dove toccare con mano la cultura degli antichi popoli greci.

Questo posto ha l’aria ellenica, eppure non bisogna pagare un salatissimo biglietto aereo per godere dello spettacolo della piccola Grecia.

Il bello è che si trova in Italia, nel cuore del Bel Paese, ovvero nella splendida area della Lunigiana.

Scopri dov’è di preciso, perché è considerato un posto speciale e organizza una gita o una vacanza indimenticabile.

Piccola Grecia, il comune italiano dove immergersi nella cultura ellenica

L’Italia è una meta molto ambita dai turisti di tutto il mondo, perché offre tanti posti fantastici, che meritano di essere visti almeno una volta nella vita. Per contro, noi italiani tendiamo a spostarci altrove, per la voglia di vedere luoghi sconosciuti e per il desiderio, che da sempre ci contraddistingue, di scoprire l’ignoto. Molti optano per la Grecia, dove, tra arte, cultura, buon cibo e mare blu, si può godere di una vacanza da sogno.

Anche in Italia però c’è una piccola Grecia che aspetta solo di essere scoperta. Si tratta di un paese immerso nell’area racchiusa tra il bacino del fiume Magra, l’Appennino Ligure, le Alpi Apuane e la catena dell‘Appennino Tosco-Emiliano. Scopri dov’è e perché viene definito Piccola Grecia.

Il borgo da sogno da visitare almeno una volta nella vita

Il bellissimo posto di cui parliamo sembra davvero una Piccola Grecia e a testimoniarlo è anche il nome. Il nome del borgo infatti, deriva dal greco antico “Fulacterion” e la struttura urbanistica originale è proprio quella tipica dei borghi fortificati bizantini.

Il paesino in questione si chiama Borgo di Filetto e le sue origini risalgono alla preistoria. Proprio nel cuore del piccolo Comune c’era un bosco con considerato sacro dalle popolazioni locali. le tracce del periodo bizantino, che si trovano qui risalgono al V secolo ma è stato poi nel Medioevo che il Comune ha vissuto il suo periodo di massimo splendore. Nel 300 infatti, il Borgo di Filetto è stato distrutto dalle truppe di Milano, così come leggiamo su www.lonigianaworld.it, e a seguire è stato ricostruito. Così nel millecinquecento ha cominciato ad assumere la struttura tipica che si può vedere ancora oggi. Tra vicoli stretti, antiche mura e scorci da cartolina, visitare il borgo di Filetto è davvero un’esperienza da non perdere.