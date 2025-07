PIZZA a DIETA? Sì ma solo così PERDI PESO quando la mangi | Ti hanno sempre consigliato quella sbagliata

Sei a dieta e sei stanco di dover rinunciare alla pizza? Scopri subito questa ricetta light e non ne farai più a meno!

La pizza è senza dubbio uno degli alimenti preferiti degli italiani, amata da tutti grandi e piccini, famosa ormai in tutto il mondo. E’ molto più di un piatto: è una vera e propria istituzione culturale e sociale.

Eppure quando si desidera perdere peso, la pizza è la prima cosa a cui spesso rinunciamo a gran fatica e con tanta tristezza.

Fare a meno della pizza è come negarsi quell’attimo di comfort food che ci concediamo dopo una giornata intensa. Per molti infatti, non è sabato senza la pizza.

Mangiare la pizza ci fa sentire immediatamente felici. Per questo, può tornare utile conoscere la ricetta di una pizza buonissima che si può mangiare senza sensi di colpa perchè ha la meta delle calorie rispetto alla classica.

La pizza 2.0 buona come la classica ma con meno calorie: gli ingredienti

Non tutti sanno che esiste una pizza proteica e senza lievito da preparare facilmente a casa quando si ha voglia senza paura di mettere su qualche kg in più. Non servirà nemmeno preparare l’impasto e aspettare che lieviti perché questa è pronta in 10 minuti, è saziante ma leggera. La base si realizza, a differenza della pizza classica fatta con farina, acqua e lievito, con un mix di farina d’avena, albumi e yogurt.

Gli ingredienti che servono sono solo 3 e uniti insieme, danno vita ad un panetto da cuocere in forno oppure addirittura in padella, restituendoci una pizza dalla consistenza simile alla “vera” cioè un disco croccante da condire. Per quanto riguarda gli ingredienti per la pizza 2.0 occorrono: 50 g di farina d’avena 50 g di yogurt greco 2 albumi 1pizzico di sale1/2 mezzo cucchiaino di bicarbonato qualche goccia di succo di limone; 3 cucchiai di passata di pomodoro 50 g di mozzarella light origano basilico.

Il procedimento

Passiamo ora alla preparazione. La prima cosa da fare è mescolare farina, yogurt, albumi e sale in una ciotola. Poi aggiungiamo il bicarbonato con il limone che farà reagire l’impasto che si gonfierà. Subito dopo bisogna amalgamare il tutto per creare un composto cremoso e denso. A questo punto si passa a scaldare una padella antiaderente leggermente unta per poi versare l’impasto. Cuocere a fuoco medio per 34-35 minuti per lato, finché diventa solido e dorato.

Una volta diventato solido, bisogna trasferirlo su una teglia, dove sarà spalmato sopra il condimento quindi la salsa di pomodoro, la mozzarella e l’origano. Infornare in forno con il grill per 5 minuti o fino a quando la mozzarella non si scioglie ed il gioco è fatto! La pizza 2.0 é saziante e proteica ma soprattutto ha poche calorie, perfetta per quando si è a dieta.