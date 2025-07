A Firenze è tutto pronto per la FIERA più attesa dell’estate | I turisti vengono dal Portogallo per non mancare

Non perderti la fiera più interessante della bella stagione: chi partecipa resta letteralmente senza parole.

La manifestazione in questione attira da sempre visitatori e turisti italiani e stranieri.

Ecco dove andare per godere a pieno del lato bello dell’estate.

Non è possibile non divertirsi se si partecipa a questo evento: è davvero l’appuntamento imperdibile del mese di luglio.

Non rinunciare al piacere di immergerti in un’atmosfera unica, fatta di colori, buon cibo, prodotto unici e artigianato ed eccellenze locali.

La Fiera più attesa dell’estate, l’evento da non perdere

Firenze è una città magica, che da sempre attrae milioni di turisti, per via del suo immenso valore storico e del suo patrimonio culturale e architettonico inestimabile. La città del Giglio è stata patria di eventi epocali, tradizioni e miti, ma anche di personaggi che hanno fatto la storia del nostro Paese. Patria della lingua italiana e del Rinascimento, il Comune fiorentino è una vera e propria perla nostrana. Tra cibo ottimo, vini pregiati, scorci da cartolina, il capoluogo toscano sa stupire ogni giorno perfino chi abita la città da sempre.

Tutto il mondo ci invidia Firenze e il motivo è legato anche ai tesori meno noti e alle tante opportunità che sa offrire. Uno di questi è un evento molto speciale, che si svolgerà proprio nei prossimi giorni. Se non vuoi trascorrere la solita estate, ti conviene segnare l’indirizzo e la data del prossimo appuntamento da non perdere in città.

L’appuntamento di luglio per chi ama

Come si legge su www.firenzetoday.it, domenica 27 luglio 2025 a Firenze, in Piazza Santo Spirito ci sarà l’evento Santo Spirito in fiera. Sarà una manifestazione completamente gratuita, semplice ma spettacolare, con un mercato speciale, che si terrà dalle ore 8:00 fino alle ore 19:00. Sarà possibile passeggiare tra gli stand, guardare, assaporare, acquistare i prodotti di artigianato realizzati a mano, in pezzi unici e anche trovare tantissime idee regalo diverse dal solito.

Tra articoli fashion di abbigliamento, bigiotteria e piccolo antiquariato anche gli amanti del vintage troveranno pane per i loro denti. Inoltre ci saranno stand di aziende specializzate nella produzione di miele, di aceto balsamico, di tartufo e altri prodotti tipici locali. L’evento Santo Spirito in fiera è organizzato con il supporto della CISL e sostiene le realtà aziendali locali, oltre a colorare di profumi e sapori il centro cittadino della splendida Firenze. Si tratta di un’esposizione che viene confermata di anno in anno, ogni quarta domenica del mese, proprio per il grande successo ottenuto: non mancare.