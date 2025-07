Estate 2025 a Firenze | I 6 paradisi nascosti dove il caldo non esiste e puoi sorseggiare un drink come i VIP

Ecco quali sono i 6 paradisi nascosti a Firenze per passare questa estate 2025 in totale relax, senza rimanere invasi dal caldo.

L’estate è arrivata con largo anticipo quest’anno e come sempre quando succede, i cittadini devono correre ai ripari per provare a contrastare quelle ondate pesanti di caldo che caratterizzano ormai il nostro clima da parecchi anni.

Siamo ormai abituati a quegli anticicloni africani con quei nomi sempre diversi che generano più o meno terrore. Soprattutto se la colonnina tocca i 40°. Per questo molti cittadini, quando arriva il momento di partire per le ferie estive, cercano riparo nelle zone più confortevoli d’Italia o all’estero.

Se partite oltre confine, avrete anche la possibilità di arrivare in location dove attualmente vivono la stagione invernale. Se proprio volete scappare dal caldo di casa propria. Se invece resterete qui in Italia, dovrete valutare bene la meta.

Se siete a Firenze, sappiate che ci sono 6 paradisi nascosti dove rifugiarsi per poter tentare di sfuggire al caldo estremo. Sorseggiando drink sul lettino proprio come fanno i VIP.

I primi 3 posti da tenere in considerazione a Firenze

Per rilasciarvi questi consigli, facciamo riferimento alla guida stilata su, ilforchettiere.it, il quale ha descritto queste strutture come “luoghi dove vivere l’estate fiorentina sospesi tra arte, gusto e bellezza”. Non sono in ordine di preferenza, bensì seguiamo la lista redatta sul sito. Ecco i primi 3 luoghi dove rifugiarsi a Firenze:

Bagno Al Fresco – Four Seasons Hotel Firenze: qui potrete abbandonarvi realmente al “dolce far niente”. Tra piscina, viste mozzafiato e cibo delizioso, coccolati da quell’eleganza che caratterizza i più iconici stabilimenti balneari che sono presenti in Italia;

Il parco urbano sul tetto del The Social Hub Belfiore: la bellezza in questo luogo non l’assapori soltanto dopo aver oltrepassato le loro porte, ma anche dall’alto. Salendo direttamente al quinto piano per rilassarvi nella loro terrazza panoramica con giardino. Un luogo scenografico tutto da scoprire;

Oltrarno – l’Osteria Dragomanni: qui potrete abbandonarvi a una vacanza piacevole, consumando il vostro pasto sulla terrazza panoramica con una cucina toscana realizzata ad hoc dallo chef Nertil Prroni. Il quale ama fondere la tradizione con un approccio sempre contemporaneo.

Dove andare a Firenze questa estate 2025

Seguendo la lista stilata da, ilforchettiere.it, ecco quali sono i 6 paradisi nascosti di Firenze dove passare questa estate 2025, dimenticandosi del caldo afoso, sorseggiando drink come i VIP. Dopo avervi parlato dei primi tre, che ricordiamo essere in ordine di pubblicazione e non appartenenti ad una classifica, concludiamo il nostro articolo, con gli ultimi 3 luoghi:

Il Grand Hotel Baglioni B-Roof: eccovi in un ristorante panoramico dall’iconica terrazza posta sullo skyline di Firenze. Grazie al quale potrete sottoporvi a un percorso sensoriale fatto di suggestioni cromatiche, suoni e sapori esclusivi;

Il brunch ad Alassio nel cortile del The Hoxton Florence in collaborazione con Villa Sandi. Qui ogni domenica potrete gustare il brunch firmato Alassio, nel ristorante ispirato al fascino delle coste presenti in Italia;

Villa Vittoria nel parco di Firenze Fiera: qui potrete rilassarvi in quel salotto estivo aperto soltanto dal martedì al sabato dove divertirvi con quella movida vibrante. Quell’aperitivo che è tutto un programma.

Ovviamente noi vi abbiamo dato un accenno di ognuno ma se leggete tutto l’articolo completo, avrete un quadro ancora più dettagliato di quello che potreste trovare.