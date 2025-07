La chiamano la TEMPTATION ISLAND della Toscana | Qui single e tentatori mangiano allo stesso tavolo, evento imperdibile

Nessuna telecamera e nessun copione, in Toscana c’è la vera Temptation Island.

In queste settimane a catturare l’attenzione di milioni di telespettatori è il noto reality dei sentimenti, Temptation Island, tornato con nuove puntate ricche di colpi di scena.

Tra falò, tentazioni e confessionali che sono già diventati virali sul web e sui social, gli utenti discutono e si scambiano opinioni sui protagonisti di questa edizione.

Ed è proprio sull’onda del successo di Temptation Island, un evento toscano sta attirando l’attenzione di moltissimi curiosi e appassionati.

Anche chiamato “Temptation Island della Toscana”, qui non ci sono telecamere ne si tratta di un reality show. Al centro ci sono persone vere tra cui single e tentatori, pronti a partecipare ad un evento davvero originale.

La Temptation Island della Toscana

L’evento in questione è la Cena di Socializzazione organizzata da Oj Eventi Single, dove vi saranno occasioni autentiche e divertenti per incontrare altri single in modo spontaneo e naturale. L’appuntamento è fissato per le ore 20:30 presso “Gli Scugnizzi”, a Castelfiorentino, un vero e proprio angolo di Napoli nel cuore della Toscana. Il locale, con la sua atmosfera accogliente e calorosa, è il luogo ideale per rompere il ghiaccio e lasciarsi andare a una serata fatta di sorrisi, chiacchiere e perché no nuove connessioni.

Durante la cena, uomini e donne single siedono allo stesso tavolo, proprio come nel celebre reality, ma qui l’unica regola è godersi la serata in compagnia, con la possibilità di conoscere persone nuove in un clima rilassato e conviviale. Nessuna sceneggiatura, nessun copione, c’è solo la voglia di condividere una buona cena e magari trovare qualcuno con cui rimanere in contatto anche dopo. Le prenotazioni ufficiali si sono chiuse il 21 luglio, ma per chi non fosse riuscito a riservare il proprio posto in tempo, potrebbe ancora esserci una possibilità: gli organizzatori potrebbero fare uno strappo alla regola per chi volesse unirsi all’ultimo momento, compatibilmente con la disponibilità.

Come funziona?

All’arrivo i partecipanti si troveranno davanti ad una tavolata intima di circa 8/15 persone, equamente divise, prenotata a nome di Oj Eventi Single. Nulla a che vedere con le classiche situazioni dispersive che spesso non portano a nulla: questa volta l’atmosfera sarà raccolta e autentica. E’ un modo per trascorrere una serata semplice con persone che hanno voglia di fare nuove amicizie. Durante la cena si potrà scegliere dal menù alla carta viaggiando tra i sapori partenopei: pizze napoletane cotte nel forno a legna, primi piatti come gnocchi alla sorrentina, secondi di carne o pesce e un ampia selezione di vini campani e birre artigianali.

Il dress code è casual/elegante e il menù alla carta (si paga ciò che si ordina dal listino menù). La fascia di età per questo evento è 45-60 e l’orario di ritrovo, come anticipato, è alle 20:30 al locale. Insomma si tratta di un’opportunità davvero unica per conoscere nuove persone, conviene non farsela sfuggire!