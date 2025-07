Altro che vino, qui in Toscana bevi la BIRRA più BUONA d’Italia | Supera persino quella dell’Oktoberfest

Se sei un vero amante della birra artigianale, allora non puoi perderti questo fantastico evento in Toscana.

Toscana, dove andare per bere la birra più buona in assoluto

La Toscana è famosa, da sempre, per i paesaggi bucolici e per aver dato i natali alla lingua italiana, ed essere stata la culla del Rinascimento. Di certo la bellezza della regione viene associata a quella del capoluogo, che custodisce tesori storici di inestimabile valore, e a quella di Pisa e di Lucca. Oltre all’aspetto culturale e paesaggistico, la splendida area della Toscana vanta anche una produzione locale di vini pregiati, che sono un’attrattiva di grande rilievo per i visitatori. Inoltre, la cucina toscana è rinomata e molto amata, sia dagli italiani che dagli stranieri.

Non tutti sanno però che una gita in questa straordinaria regione, soprattutto se organizzata in questo periodo dell’anno, è anche un’ottima opportunità di gustare le migliori birre artigianali. Insomma, non c’è solo vino! Scopriamo dove andare per assaporare tutta la bontà del luppolo.

L’evento che non ti aspetti

Come si legge sul sito web www.pisatoday.it, dal 25 al 26 luglio 2025, presso i giardini pubblici Il Piazzone,situati in Piazza Matteotti a Castelnuovo di Val di Cecina ci sarà una manifestazione molto speciale. L’evento in programma è organizzato dalla Pro Loco Il Piazzone e dall’associazione Il Tiglio. Si svolgerà a partire dalle ore 19 fino alle ore 22:30. Protagonista assoluta di queste due serate di festa sarà la birra. Il festival infatti viene chiamato Festa della birra e del drago. Questo piccolo borgo in provincia di Pisa, immerso tra gli Appennini e situato a 576 metri sopra il livello del mare, si animerà per dar vita all’incontra gusto e divertimento.

Il festival ha una sua pagina Facebook dedicata www.facebook.com/festadellabirraedeldrago, utile per restare aggiornati sul programma. L’ingresso è gratuito per entrambe le serate e, oltre a gustare ottimi panini e birra artigianale, si potrà anche prendere parte allo spettacolo musicale. Si esibiranno i My Name Is Carnival (THE JOKER SOUNDTRACK), Giacomo Lariccia & DON ANTONIO, Gorilla Planet – THE BLUES POWER BAND e Piro DJ Happy ending. A Castelnuovo di Cecina fervono già i preparativi, organizzati per partecipare e non perdere l’evento dell’estate, all’insegna dei sapori locali e del ritmo!