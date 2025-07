Note come le SEYCHELLES della TOSCANA, è un luogo mozzafiato perfetto per agosto | Zero caos e niente turismo di massa

Sono note come le Seychelles della Toscana: un paradiso da togliere il fiato dove rilassarsi ad agosto senza lo stress del turismo di massa.

Siamo nel pieno delle ferie estive con molti cittadini che sono già partiti, altri che stanno preparando le valigie e altri ancora che attendono con ansia lo scorrere dei giorni fino ad agosto, uno dei mesi sicuramente più richiesti.

I prezzi ovviamente lo sappiamo saranno diversi da un mese all’altro, soprattutto ad agosto, visto che viene considerata come alta stagione, ma comunque da un anno all’altro, chiunque avesse la possibilità di viaggiare, dovrebbe risparmiare proprio per questo.

Se quest’anno siete riusciti a coronare il vostro sogno e prenotare alle Seychelles, come dicono i giovani di oggi: “tanta roba”, visto che sappiamo benissimo come quei luoghi da cartolina fanno dimenticare immediatamente lo stress lasciato a casa.

Se invece ancora vi manca un po’ nella vostra tabella di risparmio, sappiate che oggi vi proporremo una meta alternativa, ma sempre spettacolare, vi diciamo solo che la chiamano la Seychelles della Toscana. Da qui è tutto un programma.

Seychelles: la destinazione perfetta per il relax

Le Seychelles sono un paradiso tropicale da sogno molto gettonato, situate al largo della costa orientale dell’Africa, nell’Oceano Indiano. Sono un arcipelago composto da 115 isole che lascia senza parole ogni anno i turisti per le spiagge bianche, le acque cristalline e quel clima tropicale che vi farà venire voglia di non partire più per tornare nel traffico e nello smog di casa. È uno dei pochi angoli di paradiso incontaminati che rendono i suoi panorami mozzafiato adatti per una foto da cartolina o per realizzare un quadro, per quanto sono perfette.

Oltre a perdervi in spiaggia con il sole che tramonta all’orizzonte, sappiate che ci sono anche altre destinazioni da visitare, come il Parco Nazionale della Vallèe de Mai, sito UNESCO, così come l’isola di Curieuse, dove vivono le tartarughe giganti. Non potrete perdervi i loro piatti tipici a base di pesce fresco, riso, spezie e frutta tropicale, così come le serate tradizionali fatte di musica e danza o acquistare un souvenir in uno dei loro negozi di artigianato.

La Seychelles della Toscana

Se questa estate il biglietto per l’Africa non siete riusciti a pagarlo, sappiate che potrete andare in vacanza nel paradiso italiano che è stato definito come le Seychelles della Toscana. Parliamo di Rocchette, una località balneare che si trova nel comune italiano di Castiglione della Pescaia, in provincia di Grosseto. È la perla nascosta della Maremma visto che molti non la conoscono ma che in realtà è il luogo perfetto per chi cerca tranquillità, bellezza e la pace della natura.

La spiaggia di Rocchette, celebre per le sue spiagge dorate al sole e per le sue acque limpide, gli è valso il riconoscimento della Bandiera Blu. Grazie alle sue acque basse, ideali per far nuotare anche i bambini, è possibile divertirsi con il windsurf, il SUP e lo snorkeling, per non parlare delle leccornie tipiche della Toscana, come per esempio i tortelli maremmani ripieni di ricotta e spinaci. Ecco quindi come passare una vacanza spettacolare senza bisogno del passaporto.