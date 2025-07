Le spiagge più belle della Toscana sono quasi DESERTE | Ci vai e non andrai mai più via

Le spiagge più belle della Toscana lo sapete che sono quasi deserte? Chi le ha scovate non voleva più andare via.

Capita spesso che i turisti si focalizzino soltanto su quelle che vengono definite come le mete più gettonate e così facendo, rischiano di spendere molti soldi e vivere le settimane di ferie, con ancora più caos, data la folla.

Basterebbe focalizzare la propria attenzione invece su altro per capire quanti luoghi meravigliosi racchiude l’Italia che sono poco conosciuti, ma che, proprio per questo vi restituiranno una vacanza epica.

Inoltre per queste mete, proprio perché la richiesta è minore, potrete spendere meno soldi, intaccando così in modo minore i vostri risparmi. Una volta capito che tipo di vacanza volete trascorrere quest’anno, se: al mare, in montagna o alla scoperta di qualche città d’arte, iniziate a fare ricerche su luoghi meno popolari ma sempre spettacolari.

È il caso della Toscana, in quanto alcune delle spiagge più belle di cui dispone, sono quasi deserte. Chi le ha provate una volta ci torna anche l’anno successivo e non le abbandona più.

Come trovare luoghi meno conosciuti in Italia

Prima di rivelarvi quali sono le spiagge meno note della Toscana che però sono state definite come paradisi in terra, ecco qualche piccolo suggerimento su come poter cercare quei luoghi meno conosciuti in Italia. Potrebbero lasciarvi piacevolmente sorpresi durante le vostre “ferie di relax”.

Cercate per esempio parchi naturali e borghi meno turistici, oppure interrogate il web o l’ormai famoso ChatGPT (tra i tanti) per viaggi alternativi, specificando quello che vi aspettate comunque di trovare (mare, montagna, ecc.), oppure scaricate l’app consigliata anche dal Corriere della Sera, Unexpected Italy, la quale vi fornirà i luoghi meno frequentati nel nostro paese per poter risparmiare. Infine, ci sono molte guide che i travel blogger mettono a disposizione dei loro follower, per indirizzarli proprio verso questo senso.

Le spiagge meno popolari della Toscana

Se volete evitare il fenomeno dell’overtourism e godervi le ferie estive in tranquillità, risparmiando anche parecchi soldi. Allora potrete per esempio andare a visitare queste spiagge della Toscana, che sono state definite come alcune dei luoghi più belli della regione. Spesso sono deserte, perché meno gettonate, eppure potrebbero realmente lasciarvi senza parole.

Come riportano da travel.thewom.it, sono sette le spiagge segrete tra le scogliere dell’Argentario meno frequentate dai turisti. Parliamo di: Cala Martina, Carbonifera, Cala di Forno, Buca delle Fate, Cala del Bove, La Cacciarella e Mar Morto. Come potete vedere dalle loro descrizioni che trovate in rete sono tutti piccoli paradisi in terra, i quali offrono spiagge mozzafiato, acque cristalline e soprattutto relax da vendere. Cosa aspettate?