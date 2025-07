Dalla ribollita al caviale, i 15 POSTI in Toscana dove si danno LEZIONI DI GUSTO al mondo intero | Uno è nascosto in una baracca

Ecco quali sono i 15 posti in Toscana dove andare a mangiare per deliziarsi il palato. Questi locali danno lezioni di gusto al mondo intero.

Premettiamo che i ristoranti in Toscana esistono praticamente da sempre, essendo la loro una cucina antichissima che vantava una tradizione vinicola importante già dal VII secolo a.C.

Intorno al 1300 poi, si formò una netta separazione tra cucina povera e quella di corte. Visto che i Medici ebbero un’influenza enorme a livello culinario anche fuori dai confini. Come per esempio l’utilizzo della forchetta fu diffuso per la prima volta al mondo, a Firenze.

La Toscana vanta piatti considerati di “cucina IN”, così come la sponsorizzazione al “riuso” e all’anti-spreco. Con i suoi piatti tipici che ancora oggi incantano il mondo: dalla pappa al pomodoro, alla ribollita, alla panzanella, al caciucco e così via.

Ecco quindi 15 posti della Toscana dove si danno lezioni di gusto ai commensali: dalla ribollita al caviale, una delizia per il palato.

Una cucina prelibata adatta a tutti

In Toscana dopo secoli e secoli da quando sono nati i primi locali, hanno mantenuto un doppio binario per i loro commensali. Sempre considerato di successo. In quanto da una parte troviamo la cucina degli chef stellati con qualche richiamo alla cucina tradizionale, dall’altra ci sono le osterie che come sempre “si difendono”. Con piatti tipici della cucina locale ma che vengono considerati alla pari per gusto e qualità.

Per questo motivo oggi vogliamo riportarvi la selezione redatta da Vanity Fair, in merito a una loro personale selezione di ristoranti in Toscana: “dove ha senso sempre sedersi. Anche perchè sono belli, particolari e piacevoli”. Conosciamoli insieme.

I 15 ristoranti in Toscana che vi lasceranno piacevolmente sorpresi

Ecco quali sono i 15 posti in Toscana da provare assolutamente per imparare delle lezioni di gusto che vi lasceranno senza fiato. Prendete carta e penna:

Ristorante trattoria Da Burde a Firenze: qui potrete gustare dalle fiorentine giganti alle rinomate zuppe fino ad arrivare ai pici al tartufo, quando di stagione; Atto di Vito Mollica a Firenze. Un luogo splendido che vi incanterà anche per la sua cucina raffinata con piatti che si incentrano maggiormente sul mare e su insoliti ma gustosi accostamenti; Enoteca Pinchiorri a Firenze. Si tratto di una delle leggende presenti a Firenze. Come ci rivelano da Vanity Fair è un ristorante in cui bisognerebbe andare almeno “una volta nella vita”, in quanto il loro servizio difficilmente potrete dimenticarlo; Osteria Mangiando Mangiando in Greve in Chianti. Mangerete i piatti di uno tra i più noti chef del Chianti. Oarliamo di Salvatore Toscano, il quale guida una delle migliori trattorie del luogo, con un goloso menù da far venire i rantoli della fame già solo dopo averlo letto; Ristorante Bistrot a Forte dei Marmi. Troverete la cucina di Andrea Mattei, versiliese doc che ama la classicità ma con quel tocco in più di contemporaneità che rendono i suoi piatti una combo perfetta. Il consiglio della rivista è di provare lo spaghetto alle arselle con salsa all’aglione; Da Romano a Viareggio: è un’istituzione a Versilia da quasi sei decenni con piatti classici ma comunque sempre innovativi, che vi lasceranno senza fiato per quanto sono buoni; La Pineta a Marina di Bibbona. Qui il detto “mai giudicare un libro dalla copertina”, non è mai stato più azzeccato. “Da fuori sembra una baracca sulla spiaggia di sabbia…”, invece appena entrerete resterete scioccati dalla sua finezza e sciccheria, per non parlare di quei piatti di pesce che sono tutto un programma; Locanda De Banchieri a Fosdinovo: un ristorante molto elegante che vi colpirà con le sue degustazioni che sono un inno al territorio; Cannavacciuolo Vineyard a Casanova di Terricciola: la cucina viene seguita da Chef Antonino, dobbiamo veramente aggiungere altro? Deliziosi manicaretti tipici della cucina toscana ma anche di quelli di altre regioni italiane serviti in un ambiente moderno e accogliente; Ristorante Arnolfo a Colle di Val D’Elsa: è uno dei locali più famosi d’Italia, con un panorama mozzafiato e quei menù stupefacenti: da quello vegetariano a quello di carne e quello di pesce; Saporium Chiusdino a Palazzetto. Il consiglio è quello di cenare sotto il portico del 1200 per un’esperienza unica, potendo gustare la cucina toscana classica ma sempre con grande classe; Oste Scuro a Braccagni. Un’osteria storica con piatti tipici e rigorosamente stagionali serviti sempre con quel tocco in più, accompagnati dal buon vino locale; Caino a Montemerano. Qui troviamo la cucina prelibata di una delle cuoche italiane più famose, cioè Valeria Piccini la quale propone nuovi piatti e quelli classici che esaltano il sapore della Maremma; Octavin ad Arezzo. Qui non troverete il menù alla carta e ci saranno anche pochi posti a sedere, ma quello che vi farà tornare ancora e ancora è quella degustazione che è stata definita come una tra le più interessanti del luogo; Il Tirabusciò a Bibbiena. Troverete piatti tradizionali curati in ogni dettaglio, dai salumi e le carni Fracassi, alla trota ai formaggi e molto altro ancora.