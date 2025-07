Tra oliveti e castagni sorge il BORGO DELLE TORRI nei meandri di Pisa | Un posto che mette i brividi a chiunque

Borgo in Toscana - Fonte Pexels - LaGazzettadelserchio.it

Natura e magia in un borgo medievale toscano, dove ogni angolo regala emozioni forti e panorami mozzafiato

E’ uno di quei posti magici, dove il tempo sembra essersi fermato, capace di lasciare senza fiato appena lo si vede. Chiamato il Borgo delle Torri, chi arriva qui difficilmente riesce a dimenticarlo.

Sembra essere uscito da un dipinto medievale, con le sue stradine e le case in pietre. A rendere poi l’atmosfera ancora più unica ci sono le torri, eleganti e misteriose.

Questo luogo non è solo bello esteticamente ma è in grado di far venire i brividi a coloro che lo visitano regalando un mix di emozioni indescrivibili.

Immerso nelle colline e ricco di storia, questo è il posto ideale per chi desidera staccare dal caos e dalla quotidianità concedendosi un giorno o un weekend fuori dall’ordinario.

Il borgo delle torri, una bellezza da togliere il fiato

Passeggiare tra i vicoli del borgo delle torri vuol dire incontrare volti gentili, scoprire botteghe che conservano tradizioni antiche come quello della ceramica, del legno o dell’olio buono. È un invito continuo a rallentare, a respirare, a vivere davvero. Stiamo parlando di un gioiello nascosto tra oliveti e castagni, situato in provincia di Pisa. Probabilmente alcuni l’avranno già intuito. Si tratta di Vicopisano, un borgo che ha il potere di stupire come se fosse surreale. Un luogo che mette i brividi… quelli belli.

In epoca medievale, il borgo di Vicopisano fu duramente conteso tra Pisa, Lucca e Firenze per la sua posizione strategica. Oggi le 13 case torri medievali rappresentano la ricca offerta storico-artistica di questo gioiello del Monte Pisano, che è anche punto di partenza alla scoperta di pievi romaniche, come la Pieve Santa Maria, la Pieve di San Jacopo a Lupeta e la Pieve di Santa Giulia a Caprona, dove si trova anche la Rocca degli Upezzinghi, al cui assedio partecipò anche Dante Alighieri.

Un luogo ricco di storia e non solo

Vicino Vicopisano si trova lo stabilimento termale di Uliveto, sinonimo di “acqua della salute”, conosciuta già nel Medioevo per il gusto inconfondibile, caratterizzato da una micro-effervescenza. Vicopisano fa anche parte della Strada dell’Olio Monti Pisani. La ricchezza di oliveti consente la produzione di olio extravergine d’oliva di qualità, ottenuto mediante tradizionali tecniche di raccolta e frangitura delle olive. Ha conseguito la denominazione Olio di Oliva “Toscano”IGP sottozona Monti Pisani.

Oltre all’olio di oliva, Vicopisano era conosciuta in passato per la ceramica, una tradizione di artigianato mantenuta viva grazie ad alcuni laboratori che lavorano la terracotta (detta “mota” dal nome dell’argilla grezza). Il comune di Vicopisano fa parte dell’Associazione Terre di Toscana, che raggruppa i comuni con tradizione nella ceramica.