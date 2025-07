Ti svegli, vai in spiaggia, lasci il CV al chiosco e firmi un CONTRATTO DI LAVORO | Sembra uno scherzo, ma è reale

Quando meno te l’aspetti potresti trovare il lavoro che hai sempre desiderato semplicemente andando a mare.

Sembra un sogno quello di svegliarsi in una mattina di estate, andare al mare e ritrovarsi a lasciare un Cv per poi scoprire di essere stato assunto.

Eppure è tutto vero. Inaspettatamente potrete avere la possibilità di partecipare ad un’iniziativa in grado di cambiare per sempre la vostra vita professionale.

Un colloquio di lavoro a pochi massi dal mare, in un clima totalmente sereno e diverso da quello a cui si è solitamente abituati.

Oggi più che mai, conviene sempre rimanere informati su tutte le offerte migliori e soprattutto partecipare a eventi che potrebbero rivelarsi la svolta che si attendeva da tempo.

Vai a mare e trovi lavoro

A Rimini, al famoso Bagno 62, si è svolto un evento unico nel suo genere che ha trasformato la battigia in un vero e proprio centro di reclutamento. L’iniziativa, intitolata “Il lavoro si trova in spiaggia”, è stata promossa da Orienta, una delle principali agenzie per il lavoro in Italia, e ha visto la partecipazione di numerosi candidati desiderosi di fare il primo passo verso una nuova opportunità professionale. L’evento si è svolto nella mattinata, dalle 9:30 alle 12:30, e ha offerto un’occasione davvero speciale per chi cercava lavoro, ma anche per chi semplicemente voleva scoprire nuovi settori e opportunità.

Invece dei classici colloqui in ufficio, l’incontro è avvenuto in un contesto informale e rilassato. Dove le persone potevano lasciare il proprio curriculum al chiosco, chiacchierare con i recruiter tra un lettino e un ombrellone. Magari addirittura firmare un contratto di lavoro sulla sabbia. Durante l’evento, son appunto state raccolte oltre 50 candidature, per 13 profili professionali diversi, spaziando dai settori tecnico-industriali, a quelli turistici e sociosanitari. E tra le figure più richieste, vi son operatori meccanici, termoidraulici, elettricisti, addetti alle vendite, receptionist, OSS e infermieri. Alcuni candidati, hanno partecipato in loco, mentre altri hanno approfittato dell’iniziativa per fissare appuntamenti nei giorni successivi.

La nuova modalità di selezione

E’ stata Valentina Antini, responsabile della filiale “Orienta” di Rimini, a spiegare come è nato l’evento. Quest’ultimo infatti nasce con l’obiettivo di rimuovere la rigidità dei colloqui tradizionali ecco perchè si è deciso di scegliere la spiaggia. Simbolo di relax e informalità, il luogo perfetto per mettere i candidati a proprio agio. Permettere loro di esprimersi con più naturalezza, abbattendo la tensione tipica dei colloqui invece formali.

E come riportato da corriereromagna.it, l’iniziativa risponde anche a una difficoltà concreta: ovvero, che molte offerte di lavoro restano spesso senza risposta. Dunque, portando la selezione nei luoghi più frequentati, “Orienta” cerca di coinvolgere anche chi è in vacanza, ma potrebbe appunto esser interessato a nuove opportunità professionali.