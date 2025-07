Ma quale Roma, la CITTÀ DEL GIUBILEO è in Toscana | Riscritti tutti i libri di storia, viene fuori la verità

Ecco qual è la vera città del Giubileo 2025: se stai pensando a Roma, sappi che sei del tutto fuori strada.

È un’altra la città dove si è tenuto l’evento più significativo dell’anno Santo: l’indulgenza plenaria qui è assicurata.

La città del Giubileo non si trova nel Lazio ma in un’altra regione italiana.

I fedeli sono rimasti tutti senza parole: nessuno si sarebbe mai potuto aspettare una cosa del genere.

Ora tutta la comunità cristiana e cattolica dovrà tener presente un’altra tappa: scopri l’incredibile novità.

La nuova città del Giubileo non è la capitale d’Italia

L’anno giubilare è un appuntamento fondamentale per tutti i credenti che professano la religione cristiano cattolica. Il Giubileo infatti, è un evento molto speciale che si svolge ogni 25 anni e che è interamente dedicato al rinnovamento spirituale, alla riconciliazione e alla conversione. Il Giubileo ordinario cade proprio durante il 2025 e terminerà la Vigilia di Natale, ovvero il 24 dicembre 2025. La grande importanza dell’anno giubilare, detto anche Anno Santo, è l’opportunità offerta a tutti i fedeli di ottenere l’indulgenza plenaria. Questo significa che, per chi ci crede, tutti i peccati già perdonati vengono cancellati.

Il Giubileo chiaramente è legato alla città eterna, dove si trova San Pietro e lo Stato del Vaticano. A quanto pare però la vera protagonista del Giubileo 2025 pare essere un’altra città, diversa da Roma. Dunque, con un grande sorpresa di tutti i fedeli il Lazio è stato superato, scopriamo da quale regione.

Il primato sottratto a Roma

Come si legge tra le ultime notizie pubblicate sul sito web www.toscanaoggi.it, in Toscana e più precisamente a Lucca giovedì 24 e venerdì 25 luglio 2025 si sono radunati circa 50 giovani svizzeri, ospiti dalla parrocchia di Santa Margherita Capannori. Sono giunti fino a Lucca in sella alla loro bicicletta e, dopo aver fatto tappa nella meravigliosa cittadina toscana, hanno ripreso il loro cammino. La direzione del pellegrinaggio è Roma e lo stesso accadrà per tanti giovani pellegrini in arrivo in Toscana lunedì 28 luglio: sono previsti 500 giovani da Parigi che, coadiuvati dal vescovo mons. Philippe Marsset, celebreranno messa nella Cattedrale di San Martino.

Il giorno 30 luglio invece toccherà a ben 800 giovani provenienti da Barcellona sostare a Lucca per l’importante Giubileo dei Giovani. Per ultimi partiranno i giovani lucchesi che, guidati da l’arcivescovo Paolo Giulietti, si dirigeranno verso Porta Santa e successivamente a Tor Vergata, dove la sera di sabato 2 agosto si svolgerà la veglia di preghiera e il giorno seguente, domenica 3 agosto, la santa messa. Insomma, resta Roma la patria del Giubileo 2025 ma Lucca ha rappresentato e continuerà a rappresentare una tappa fondamentale del percorso spirituale dei fedeli pellegrini, attraverso il Giubileo dei Giovani.