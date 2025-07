2.000€ per CENARE: e il pane? È extra | Questi i ristoranti che ti mandano in rovina solo leggendo il menù

Se vuoi andare a cenare qui allora preparati a svuotare del tutto il portafogli: i conti sono davvero salatissimi.

Il periodo della bella stagione è quello in cui si va più spesso a pranzo o a cena fuori perché si trascorre più tempo lontano da casa e si hanno molte più occasioni per fare viaggi e gite fuori porta. A farne le spese però, oltre alla bilancia, è soprattutto il portafogli. Alcuni ristoranti infatti sono davvero delle location extra luxury.

Noi non stiamo parlando di ottimi locali in cui gustare pesce fresco o specialità locali e nemmeno di “semplici”, per così dire, ristoranti stellati con ottime cantine di bevande e vini pregiati ma di posti che propongono menù dal prezzo davvero elevato. Sicuramente offrono qualcosa in più rispetto al semplice cibo e garantiscono un’esperienza ma sono davvero inavvicinabili e non per tutte le tasche! Vediamo quali sono i ristoranti più costosi in assoluto.

I ristoranti con i conti più salati in assoluto

Come si legge su www.financecue.it, il ristorante più caro in assoluto si trova nell’isola considerata la patria del divertimento. Stiamo parlando della regina dell’arcipelago delle Baleari, ovvero Ibiza. Nella movimentata isola spagnola il locale noto come SubliMotion ospitare massimo 12 persone alla volta e stupisce i suoi avventori con venti portate a base di gusto e multisensorialità. Si trova nell’hard Rock hotel e costa 2000 euro a persona. A seguire troviamo il Masa di New York, dove per cenare occorrono circa 600 euro a persona.

Al terzo gradito del podio dei ristoranti più costosi in assoluto c’è un noto locale della capitale francese, stiamo parlando Plaza Athénéé di Parigi, che si trova nell’omonimo hotel. La sua struttura anni ’30 elegantissima e raffinata accoglie i suoi ospiti sotto un soffitto ornato da ben 20.000 foglie d‘oro. Qui, a quanto pare, un menu degustazione da 5 portate costa circa 774 euro a coppia. Insomma, bisogna essere disposti a sborsare davvero fior di quattrini per accomodarsi a uno dei tavoli di questi locali food di lusso!