Sedile passeggero VIETATO dal 1° Agosto: ecco chi non potrà più viaggiare al tuo fianco | Stretta clamorosa

Ecco chi non potrà più viaggiare con te sul sedile passeggero dal 1° agosto, se non vuoi ricevere una multa salata.

Quando finalmente si riesce a prendere la patente e in seguito anche l’auto, ci si sente liberi e indipendenti come non mai, visto che poter raggiungere da soli le varie mete, senza dover chiedere passaggi ad amici e parenti è una sensazione paradisiaca.

Si tende però a pensare che soltanto perché il veicolo è di vostra proprietà, si possa trasportare un po’ di tutto e soprattutto che non ci siano regole. In realtà come illustra il Codice della Strada, le regole ci sono e sono anche molto severe.

Per esempio è vietato posizionare adesivi decorativi in punti per cui la visuale sarebbe ridotta, così come bisogna rispettare i segnali per evitare sinistri, arrivando poi al fatto che durante la guida bisogna essere sempre prudenti in modo da garantire la sicurezza per il guidatore ma anche per chi lo circonda.

A tal proposito, questa normativa sta facendo discutere. Ecco ch non potrai più far viaggiare sul sedile passeggero dal 1° agosto, se non vorrai incorrere in una multa clamorosa.

Alcune proposte di legge per i neopatentati

Prima di rivelarvi chi è che non potrete più trasportare sul sedile passeggero, sappiate che, come riportano da mobilitasostenibile.it, l’attenzione sulla sicurezza stradale si starebbe estendendo anche su altri aspetti. Per esempio, tra le ipotesi di cui si sta parlando di recente ci sarebbe quello di limitare la presenza di passeggeri in auto per i neopatentati, soprattutto durante le ore serali e notturne.

In alcuni Paesi questa restrizione è già attiva, impedendo di fatto ai neopatentati di trasportare coetanei dopo i primi mesi da quando si è presa la patente. In Italia si starebbe valutando un’azione simile, in modo da tentare di ridurre i comportamenti più a rischio che si creano soprattutto all’inizio da chi ha appena preso la patente. Ora, in attesa di scoprire cosa deciderà il governo in merito, concentriamoci su un altro aspetto per cui il dibattito è sempre aperto.

Il divieto di stare sul sedile passeggero

Chi è che dal 1° agosto non potrà più stare sul sedile passeggero? Potreste ricevere una multa salata se dovessero pizzicarvi in compagnia del vostro cane, gatto o altro animale domestico in auto. Il problema di fondo è la sicurezza per voi e per il vostro migliore amico peloso, in quanto, potreste distrarvi per cercare di proteggerlo.

Per questo motivo, come riportano da mobilitasostenibile.it, gli animali potranno viaggiare in auto insieme a voi ma o dietro o nel vano posteriore separati da apposite rete di protezione. Oppure all’interno di trasportini ben ancorati all’auto, in modo da evitare che in caso di frenata brusca, possa il peloso farsi male. Infine, ci sono delle apposite cinture di sicurezze omologate per loro, per tenerli al sicuro. Chiunque fosse beccato a trasgredire, potrà vedersi consegnare una multa che va dagli 84 euro ai 335 euro, nonché la decurtazione di un punto dalla patente.