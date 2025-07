Non lo stanno dicendo a nessuno | BONUS SCUOLA da 2.000€ in scadenza: attenzione al conto alla rovescia

Scoperto il nuovo bonus da migliaia di euro: la grande occasione di risparmio per tantissime famiglie italiane.

Era rimasto tutto top secret ma, per fortuna, la notizie è venuta a galla.

Corri a presentare la domanda anche tu, non farti superare sul tempo dagli altri candidati.

Ecco come fare a restare aggiornati e non perdere l’opportunità di beneficiare del generoso Bonus garantito dal Governo italiano.

Scopri come fare ad azzerare le spese della scuola per il prossimo anno.

Bonus, migliaia di euro alle famiglie italiane

Come ogni anno, anche nel 2025, attraverso la Legge di bilancio, che è stata approvata il 30 dicembre 2024, il Governo ha introdotto una serie di misure di natura fiscale ed economica, nate con l’obiettivo di offrire un supporto concreto alle famiglie e ai cittadini, che vivono e lavorano lungo il Bel Paese. Come tutti sappiamo infatti, lo stivale non sta vivendo un momento florido, dal punto di vista economico e molti contribuenti, che subiscono la pressione fiscale e che si trovano a far fronte alle spese familiari, sono in grave difficoltà.

A quanto pare però sta per arrivare una bella notizia, che permetterà a molti di veder dimezzati gli esborsi legati al campo della formazione e dell’istruzione. Il Ministro dell’Istruzione e del Merito Giuseppe Valditara ben presto annuncerà importanti novità. Scopriamo che cosa bolle in pentola.

La nuova misura che permetterà di azzerare le spese di tanti cittadini

Come si legge su www.roma.it, che riporta la notizia pubblicata dal sito web www.money.it, le famiglie italiane per il prossimo anno potranno avvalersi di diverse agevolazioni, molte delle quali tese ad agevolare chi fa fronte alle spese per l’istruzione dei figli. Tra queste ci sarà il Bonus mensa, che assicurerà il servizio mensa gratuito presso alcuni atenei italiani e il Bonus 18 anni 2025, con cui i neomaggiorenni avranno diritto a un buono di 500 euro ciascuno, cumulabili fino a 1000 euro, per acquisti culturali.

Inoltre, vi sarà il Bonus merito per l’anno scolastico 2025, che sarà assegnato agli studenti che non hanno più di 19 anni, che hanno conseguito il diploma di maturità con 100 o 100 e lode nell’anno scolastico 2024 e rappresenterà un contributo di ben 500 euro. A tali contributi si aggiungeranno il Bonus indennità di frequenza, per i minori con disabilità o ipoacusia che frequentano la scuola o i centri di riabilitazione, l’Assegno Unico, il Bonus libri di testo, le Borse di studio e il Bonus trasporti, che garantirà l’suo gratuito dei trasporti agli studenti dagli 11 ai 18 anni. Per conoscere tutti i dettagli e le modalità di presentazione della domanda occorre collegarsi alla pagina web istituzionale del proprio Comune.