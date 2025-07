Parcheggi, 4€ per lasciare l’auto ferma | Queste le città più COSTOSE, meglio trasferirsi altrove

Ecco quali sono le città più costose per poter parcheggiare, arrivando a pagare anche 4€ per lasciare l’auto ferma, facendovi svuotare il portafoglio.

Oggi giorno non è sempre facile trovare un parcheggio, anzi sono molti coloro che preferiscono spostarsi con il taxi o con i mezzi pubblici, proprio per evitare di non trovare un luogo dove lasciare l’auto.

Se pensate che oggi giorno nella maggior parte delle famiglie come minimo sono presenti due auto, capirete bene il motivo per cui spesso ci si trova a girare intorno al proprio domicilio anche ore prima di poter trovare un luogo non troppo distante per poter lasciare il veicolo fino all’indomani.

Molti arrivano ad acquistare o affittare un garage proprio per risolvere il problema e altri ancora, se possibile, si affidano ai parcheggi a pagamento. Questa soluzione può andare bene per qualche ora, ma sicuramente non per tutto il giorno.

Per esempio in queste città, potreste dover pagare anche 4 euro per lasciare l’auto ferma, motivo per cui molti optano per trasferirsi altrove, qualora il metro di giudizio di un luogo fosse incentrato totalmente al costo per potersi spostarsi con la propria auto.

Come pagare il parcheggio

Oggi giorno sono molteplici le alternative per poter pagare il parcheggio, quando delimitato da strisce blu, che indicano che quella zona non è free. Una volta si usavano solamente le classiche monete, stampando il tagliandino al parking più vicino.

Adesso si può per esempio pagare con le app, oppure con i metodi digitali, nonché abbonamenti specifici. A prescindere dal metodo scelto, cercate sempre di rispettare l’orario indicato, in modo da non incorrere in multe salate, qualora aveste esaurito anche i minuti di tolleranza.

Pagare un parcheggio 4 euro

Voi lo sapete che in alcune città il parcheggio vi potrebbe costare anche 4€ per lasciare l’auto ferma? Come possiamo leggere da financecue.it, in molti potrebbero pensare che l’Italia sia uno degli stati dove il parcheggio sia il più caro di tutti, in realtà resterete stupiti dal fatto che è uno tra i più economici, visto che la media nazionale è di 1,5 euro l’ora.

Meglio di noi fanno solo Portogallo e Slovacchia mentre all’estremo opposto troviamo per esempio la Norvegia con 4 euro l’ora e i Paesi Bassi con 4,1 euro. In altri Stati si arriva perfino a 5 euro l’ora, segno che ognuno gestisce il traffico con politiche differenti. Per questo motivo, la prossima volta che vi lamenterete del costo del parcheggio, pensate che in altri Stati il portafoglio potrebbe restarvi vuoto prima del tempo.