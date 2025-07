Il CONTO più FOLLE dell’estate 2025, ordini un’aragosta e paghi come a Dubai | Qui devi dare lo stipendio per intero

Una storia che ha diviso l’opinione pubblico con quella cifra elevata da pagare, per molti come l’equivalente di uno stipendio, per quell’aragosta. Facciamo chiarezza in merito.

I rincari ci sono e ne siamo ormai tutti consci, così come l’aumento dei prezzi durante le settimane di alta stagione nelle zone turistiche, in quanto la presenza di cittadini aumenta vertiginosamente in alcune zone.

Tant’è che si parla spesso di overtourism e di tassa di soggiorno. A prescindere da tutto, quando acquistate un bene, oppure fate un ordine a un ristorante, prima di qualunque cosa, fareste sempre meglio a farvi dire il prezzo.

Molti ipotizzano e si fanno i propri ragionamenti mentali su quanto possa ammontare quel determinato scenario, ma come si suol dire “fanno i conti senza l’oste”. A prescindere che si tratti di prezzi corretti o “gonfiati” e abbiamo visto che si possono verificare entrambe le situazioni, è sempre meglio chiedere prima di ordinare.

Probabilmente se i protagonisti di questo caso che ha diviso l’opinione pubblica, avessero chiesto prima, forse non sarebbero arrivati a dover pagare quel conto considerato “folle” da alcuni e da altri invece corretto.

Il poter del passa parola sui social

I social hanno un grosso potere di diffusione e questo lo vediamo ogni giorno, a prescindere che l’azione sia giusta o sbagliata, la diffusione diventa virale e in poche ore tutto il mondo conosce quella storia. L’abbiamo visto con il caso della kiss cam al concerto dei Coldplay in questi giorni, in poche ore la rete è riuscita a reperire l’identità dei due malcapitati.

Ogni storia può quindi diventare di fama mondiale se diventa virale e il popolo del web non sta di certo con le mani in mano, in quanto nel giro di poco quella notizia può essere condivisa da moltissime persone, che sia per un animale che cerca casa, per una persona scomparsa o per una recensione su di un ristorante. In questo specifico caso, quando i fatti non convincono le istituzioni, vengono anche svolte indagini per capire se realmente i diritti dei cittadini siano stati rispettati o meno. Questo caso specifico ha diviso l’opinione pubblica, con chi è a favore dei commensali e chi invece del ristoratore.

Un conto salato che ha diviso l’opinione pubblica

Come mai si parla di conto salato in quest’estate 2025 per quell’aragosta che ha diviso l’opinione pubblica? Come possiamo leggere da inran.it, è iniziato tutto con un conto da 923 euro pagato da quattro turisti in un ristorante di Ponza, dopo aver ordinato l’aragosta, la cui prelibatezza del piatto ha fatto lievitare il conto.

Dopo la loro segnalazione, il proprietario del ristorante ha dichiarato a Pomeriggio Cinque: “Ho parlato con i clienti, effettivamente mi hanno dato ragione. Hanno fatto questo errore di prendere aragoste un po’ più grandi, purtroppo capitano queste cose. È un prodotto che non ha un prezzo standard, fisso…”. Per questo motivo fareste sempre meglio a chiedere il prezzo prima di ordinare, qualora non fosse chiaro il prezzo sul menù, in modo da evitare conti salati in seguito. A ogni modo, voi cosa ne pensate?