È UFFICIALE: assunzioni a tempo indeterminato per chi ha la TERZA MEDIA | Qui zero raccomandazioni

Nuove assunzioni per chi ha la terza media a tempo indeterminato e i cittadini sono subito interessati alla notizia.

Non è facile trovare lavoro oggi giorno, in quanto ci sono alcuni settori saturi di richieste, mentre per altri i datori di lavoro non sanno più cosa inventarsi per trovare personale e neanche la promessa di uno stipendio più alto, restituisce il risultato sperato.

Ne è un classico esempio la professione del camionista: mansione in passato molto gettonata, per via dell’alto stipendio che rilasciava, soprattutto per chi svolgeva viaggi lunghi anche all’estero, mentre a oggi per nulla considerata da molti lavoratori.

Oltre a questo, ci sono anche dei paletti che tagliano fuori moltissimi lavoratori volenterosi, come per esempio l’età, il titolo di studio e gli anni di esperienza. Per questo motivo molti si affidano alle agenzie per il lavoro, i quali selezionano i curriculum in base ai requisiti registrati.

Questa proposta invece potrebbe interessare molti, visto che si parla di un contratto a tempo indeterminato per chi ha la terza media. Per essere assunti dovrete dimostrare le vostre abilità.

Una mansione a tempo indeterminato

Oltre ai paletti sopra citati, un altro problema risiede anche nella tipologia di contratto proposto, in quanto, molti giovani, non potendo contare sul tempo indeterminato, devono chiedere aiuto ai genitori e agli altri familiari, per poter per esempio comprarsi casa, l’auto e così via.

Questa proposta invece prevede non solo il tempo indeterminato, ma richiede la terza media come requisito principale. Nonché la patente di categoria B, una buona conoscenza della lingua italiana, il godimento dei diritti civili e politici, l’idoneità psicofisica alla mansione che viene richiesta e così via. Queste informazioni sono tute presenti nel bando da poco pubblicato, ma di quale concorso pubblico parliamo?

Una proposta da non farsi scappare

Ecco qual è l’offerta di lavoro attualmente attiva che richiede soltanto la terza media come requisito scolastico per ottenere un lavoro a tempo indeterminato. Come riportano da financecue.it, il bando attualmente aperto ha attivato la selezione per trovare cinque addetti alla manutenzione del verde, presso la Bar.Sa. s.p.a., azienda operante nel settore multi-servizi in Puglia, come riportano dal portale inPA, dove dovrete inoltrare la domanda, qualora foste interessati.

Il ruolo in questione prevede un impiego full-time per quanto riguarda il profilo “Operatore addetto alla manutenzione del verde” di III livello. Un’opportunità che non dovreste assolutamente farvi scappare se cercate un lavoro e soprattutto una certa stabilità. Affrettatevi e inoltrate la domanda seguendo le indicazioni riportate sul bando ufficiale.