Scoperta in Toscana la vera PATRIA DEL VINO | Qui te lo servono in piazza con musica e spettacoli, ogni giorno è una festa

Sei ami gustare del buon vino devi assolutamente visitare questo luogo in Toscana.

La Toscana con le sue città d’arte famose tutto il mondo, i suoi paesaggi meravigliosi e borghi medievali è una delle mete preferite dei turisti provenienti da tutto il mondo.

Ma non solo. A rendere speciale questa Regione è anche la sua produzione vinicola, nota come una delle migliori in Italia.

I vini toscani infatti, sono sinonimo di qualità, passione e tradizione. Ogni bottiglia rappresenta il legame profondo tra l’uomo e la terra, oltre una una lunga tradizione che viene tramandata da intere generazioni.

Oggi la viticoltura toscana è uno dei motori dell’economia regionale oltre che una componente fondamentale del turismo.

Il paradiso dei vini in Toscana

Ogni anno sono milioni i turisti che arrivano in Toscana per scoprire cantine, vigneti e sapori autentici. E’ bene ricordare che il patrimonio vitivinicolo della Toscana include ben 11 denominazioni di origine controllata e garantita (DOCG), 41 denominazioni di origine controllata (DOC) e 6 indicazioni geografiche tipiche (IGT). Tra i vini più significativi troviamo Brunello di Montalcino, Vino Nobile di Montepulciano, Chianti Classico e i Supertuscan prodotti nella zona di Bolgheri. Un altro dei protagonisti principali è il Sangiovese tra i migliori vini rossi della Toscana, ed è presente nelle tipologie di vino di quasi tutte le denominazioni, con connotazioni e sfumature diverse a seconda dello stile e del territorio di provenienza.

Tuttavia, tra le numerose occasioni per vivere questa tradizione vinicola toscana, c’è un evento da non perdere: il 30 luglio in un luogo considerato la vera patria del Vino. Scopriamo il suo nome nel prossimo paragrafo.

La vera patria del vino è qui

A poco più di 25 km da Firenze, 50 km da Siena e 60 km da Pisa, si trova un paese dove assaporare prodotti tipici di qualità e dove si terrà la prima edizione de “Le Notti del Vino”. Si tratta di Montespertoli, un paese capace di vero e genuino. E’ proprio qui che mercoledì 30 luglio si terrà un‘iniziativa importante, che animerà il centro del paese trasformandolo in un palcoscenico a cielo aperto. Sia per le eccellenze locali che per il piacere dello stare insieme. L’evento partirà alle 19.00 con l’aperitivo “I Rosé di Montespertoli” nei locali del centro, un’occasione per scoprire le note fresche e fruttate dei rosati prodotti dai vignaioli del territorio. Durante la serata saranno presenti anche i banchi dei mercantini artigianali e degli hobbisti.

Il filo conduttore della serata saranno i vini dei produttori del Comune di Montespertoli. Presenti con le loro etichette in degustazione: Podere dell’Anselmo, Montalbino, Fattorie Parri, Valleprima, Podere Ghisone, Fattoria La Leccia, La Lupinella, Tenuta Barbadoro, Fattoria Bonsalto, Castello Sonnino, La Querce Seconda, Le Fonti a San Giorgio, Tenuta Coeli Aula, Tenuta Maiano, Fattoria di Trecento, Tenuta Moriano.