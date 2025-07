Autostrade BLOCCATE nei giorni cruciali: saltano le vacanze | Allarme rosso per milioni di italiani

Cosa vuol dire che le autostrade sono bloccate e milioni di italiani temono di saltare le vacanze? Facciamo chiarezza.

Come sempre da luglio alla prima settimana di settembre, sono le settimane più “calienti” per cui i cittadini decidono di partire per raggiungere le mete turistiche di riferimento, per godersi le ferie estive.

C’è chi va al mare, chi in montagna, e chi si sposta soltanto per il week end. Generalmente chi ha le ferie, in base anche ai prezzi e ai rincari di oggi giorno, riesce a farsi una settimana, massimo due lontani da casa.

Inoltre i cittadini partono a scaglioni, in quanto non esiste più il grande “svuotamento” della città come succedeva in passato, dove ad agosto non si vedeva anima viva. Ormai c’è un via vai generale tra chi parte e chi torna che dura settimane, anche se ci sono i giorni più gettonati per partire, quelli per cui si parla di bollino nero in autostrada.

Per questo motivo sono molti i vacanzieri che temono il blocco delle autostrade nei giorni cruciali, per questo è scattato l’allarme rosso per milioni di italiani. Ecco di cosa stiamo parlando.

Le autostrade e il possibile sovraccarico

Come possiamo leggere da lagazzettadiviareggio.it, sarà oltre il 50% della popolazione che quest’anno si sposterà in auto per raggiungere le varie mete turistiche, motivo per cui fareste meglio a visionare il calendario autostradale con le previsioni dei giorni da bollino nero che sarebbe meglio evitare. Come succede ogni anno, le autostrade italiane si mettono all’opera per garantire ai viaggiatori ampia disponibilità, ma i problemi di viabilità e lento scorrimento purtroppo sono all’ordine del giorno in questi periodi.

Per evitare di rimanere bloccati nei giorni da bollino nero quand’è possibile, sarebbe meglio cambiare la data della partenza e di quella del ritorno o per lo meno predisporre delle tappe intermedie in modo da rendere il viaggio meno stressante.

Come evitare di trovare le autostrade bloccate

Detto ciò, come mai di parla di autostrade bloccate durante questi giorni cruciali, con il rischio che le vacanze si trasformino in incubo per milioni di italiani? Ebbene, come possiamo leggere da lagazzettadiviareggio.it secondo il calendario autostradale, sono stati fissati dei giorni da bollino nero, per i quali il traffico potrebbe arrivare ai massimi storici, costringendo moltissimi vacanzieri a code interminabili, sotto il sole cocente dei mesi estivi.

Per questo motivo, per evitare questo scenario catastrofico che si verifica praticamente ogni anno, potreste evitare di mettervi in viaggio nelle giornate del 26 luglio e ad agosto nei giorni del 6,16 e 23. Pare che saranno le date più problematiche dell’anno in merito al traffico. Restate comunque sempre aggiornati con i canali radio ufficiali durante tutto il viaggio per capire meglio la situazione in maniera istantanea.