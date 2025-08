ULTIM’ORA – PATENTE REVOCATA SENZA ALCOL | Tutta colpa della musica, automobilisti allarmati

Come mai ti possono revocare la patente anche se non si è in stato di ebbrezza, ma soltanto per aver sentito la musica? Facciamo chiarezza.

Il nuovo Codice della Strada ha diviso l’opinione pubblica, in quanto per molti è corretto e per altri è troppo esagerato. A prescindere da quello che possono pensare gli automobilisti però, non spetta a loro la scelta. Visto che le nuove normative, sono leggi a tutti gli effetti.

Questo inasprimento delle pene si è reso necessario per cercare di ridurre quelle terribili percentuali di incidenti e di morti su strade. Visto che le maggiori cause per cui avvengono questi eventi è per la guida in stato di ebbrezza o sotto l’effetto di sostanze stupefacenti, per l’utilizzo dello smartphone e per l’eccesso di velocità.

Ormai i cittadini hanno digerito le nuove norme. Anche perché sono parecchi mesi ormai che circolano e come si è capito c’è tolleranza zero per chi viene sorpreso a commettere una o più infrazioni.

Eppure non tutti sanno che possono ritirarti la patente anche se sei negativo all’alcol test, vi basta ascoltare la musica in auto per avere problemi. Facciamo chiarezza in merito.

I numeri con l’arrivo del nuovo Codice della Strada

Come riportano da financecue.it, secondo i dati ISTAT citati da Repubblica in merito alla fine del 2024, soltanto nel primo semestre dell’anno scorso, in Italia si sono verificati circa 80.000 incidenti, di cui con i feriti di circa lo 0,9% in più e di decessi del 4% in più.

Le due città più colpite sono state Roma e Milano che hanno avuto un incremento del 7,9% in più. Secondo Sky Tg24, nei primi mesi dopo l’introduzione del nuovo Codice della Strada voluto dal ministro Salvini, è stato registrato un calo tra il 25% e il 34% di morti sulle strade.

La revoca della patente

Come mai si parla di revoca della patente anche se non si è positivi all’alcol test? Ebbene, come possiamo leggere da financecue.it, le pene per chi viene colto in fragrante a guidare sotto l’effetto di sostanze stupefacenti o in stato di ebbrezza, sono nettamente più intense rispetto al passato. Si passa dal ritiro della patente a diversi mesi di reclusione nei casi più gravi. Inoltre per chi sarà positivo al test dell’alcol, dovrà installare a proprie spese l’alcolock in auto, in assenza di questo non potrà partire.

Oltre a questo, sappiate che anche chi viene pizzicato a utilizzare lo smartphone alla guida, così come utilizzare app varie oppure indossare gli auricolari per sentire la musica rischia una decurtazione minima di 20 punti dalla patente. Nonché la sospensione della patente da 7 a 15 giorni. Per questo motivo fareste meglio a concentrarvi soltanto nella guida e lasciare il vostro telefono in borsa, non credete?