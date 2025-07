Non solo Maremma, queste le SPIAGGE da non perdere in Toscana | Praticamente l’acqua del mare sembra potabile

Se sei un amante del mare non puoi perderti assolutamente queste 10 meravigliose spiagge in Toscana.

Quando si pensa alla Toscana le prime immagini che vengono in mente sono le bellissime città d’arte, i borghi medievali arroccati sulla roccia e i paesaggi mozzafiato.

C’è un lato della regione però, che continua a conquistare il cuore degli amanti del mare: la costa. La costiera toscana infatti, è un tesoro che si affaccia su un tratto di Mar Tirreno spesso paragonato a quello di isole ben più esotiche.

La costa si estende per oltre 300 km, dove si alternano lunghe spiagge sabbiose, calette rocciose e promontori a picco sul mare.

Ma ciò che lascia davvero tutti a bocca aperta è il mare cristallino. In molti tratti, il mare assume tonalità caraibiche con sfumature smeraldo e turchesi vicino alla riva

L’incanto della costiera toscana

Uno dei grandi vantaggi della costa toscana è la sua varietà. Qui si possono trovare spiagge attrezzate e comode, ideali per famiglie con bambini o per chi cerca tutti i comfort, ma anche calette selvagge e angoli nascosti, raggiungibili solo a piedi o via mare, perfetti per chi ama la natura più autentica e vuole godersi il mare in tranquillità. Questo rende la Toscana una meta perfetta per ogni tipo di viaggiatore: dal turista in cerca di stabilimenti balneari con ombrellone e aperitivo al tramonto, a chi desidera stendere l’asciugamano su una scogliera deserta e tuffarsi nell’acqua limpida senza altro rumore che quello delle cicale.

Inoltre, in alcune giornate, soprattutto al mattino presto, i visitatori possono godere di un mare così limpido che si riesce a vedere il fondale anche a diversi metri di profondità. Tuttavia, quando si parla di mare in Toscana, molti pensano subito alla Maremma. Ma questa terra ha molto di più da offrire, anche al di fuori dei suoi confini più celebri. Per gli amanti del mare limpido, in Toscana troveranno davvero molte gemme ancora poco conosciute. Scopriamo nel prossimo paragrafo le 10 migliore spiagge.

Le migliori spiagge toscane da non perdere

Nella lista delle 10 migliori spiagge in provincia di Massa Carrara troviamo al primo posto Bagno Italia. Seguono poi al secondo e terzo posto rispettivamente Asciutti Carlo e Bagno Hermitage. Continuando nella classifica troviamo Passeggiata a Sandro Pertini e Bagno Rita. Verso le ultime posizioni ma sempre bellissime ci sono poi le spiagge: Bagno Ulderico; Geco Beach; Skikki Beach9; Bagno Oliviero e Bagno Belmare.

Insomma, chiunque cerchi spiagge attrezzate, calette nascoste, di luoghi adatti ai bambini o di angoli romantici, la Toscana offre davvero tutto. E sempre con un tratto distintivo: un mare sorprendentemente pulito, chiaro, invitante.