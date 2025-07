È UFFICIALE: il fritto ha una Capitale italiana e si trova in Toscana | Qui la SAGRA dura 3 giorni H24

Altro che friggitorie del sud: è questa la vera capitale italiana del fritto. Chi fa visita a questo tempio del gusto resta senza parole.

L’Italia ha una cucina ricca di specialità, prodotti locali tipici e pietanze introvabili nel resto del mondo e per tanto è una delle più apprezzate. Tra le tante leccornie, sia dolci che salate, trovano ampio spazio sulle tavole nostrane le prelibatezze fritte. Questo tipo di cottura veloce conferisce sapore e fragranza ad ogni ingrediente. Esalta il gusto naturale dei cibi e ne preserva gli aromi, esaltandone la consistenza.

Si sa che fritto è tutto buono ma friggere bene è un’arte. Le migliori pietanze fritte infatti, non sono unte e non si trovano di certo ovunque. Scopri dove andare per poter assaporare tutta la bontà di piatti cotti ad arte, fragranti e croccanti. Non te ne pentirai e il palato ringrazierà. Ti diamo un’anticipazione: il posto che stiamo per farti scoprire non si trova in Sicilia, in Campania o in Calabria ma nel cuore dello stivale, ovvero nella splendida Toscana.

Dove andare per assaporare tutto il gusto irresistibile di una frittura dorata e croccante

Come si legge tra le ultime notizie pubblicate sul sito web www.firenzetoday.it, nei prossimi giorni è prevista la sagra “Coccoli e leone, in amor vince chi frigge”. Il nome è già esplicativo e non ha bisogno di tante spiegazioni. L’evento è dedicato ai veri golosi e si potranno gustare leccornie per palati decisi.

Si terrà a San Casciano Val di Pesa e sarà davvero un appuntamento imperdibile con il gusto e la tradizione. Tra i fritti dorati e croccanti verranno serviti coccoli al pesce fresco, vegetariani, vegani e dolci, specialità di carni bianche, tra cui pollo e coniglio e le immancabili patatine. Per chi invece preferisce la griglia ci saranno tagli di carne cotti alla brace e tagliate. L’attesissima sagra “Coccoli e leone, in amor vince chi frigge” si svolgerà da venerdì 1 fino a domenica al 3 agosto in Piazza della Repubblica, a partire dalle ore 19 e sarà un weekend all’insegna del sapore e del divertimento.