Lo chiamano il PORTO DELL’AMORE ed è in Toscana | Qui ci innamora a primo sguardo, altro che Cupido

Come mai questo luogo della Toscana lo chiamano il porto dell’amore dove ci si innamora al primo sguardo?

Capita spesso che Cupido con il suo arco e le sue frecce metta lo zampino nelle storie d’amore tra fidanzati e se molte volte fa un buon lavoro, altre volte sarebbe stato meglio che avesse mirato altrove.

Ma ovviamente si sa, l’amore è un sentimento bello ma anche dannato per certi aspetti, senza il quale non si può dire di aver vissuto, almeno così dicono. D’altronde lo diceva anche Alfred Tennyson: “Meglio aver amato e perso, che non aver mai amato”.

Naturalmente si vive benissimo anche da soli, infatti, non per forza vivono una vita piena e felice soltanto chi affronta il cammino in due, molte volte ci vuole coraggio ad affrontarlo da soli, anche perché come disse Charles Bukowski: “Accontentarsi di chiunque pur di non restare soli. Se dovessi spiegare a parole l’infelicità, lo farei così”.

Se quest’anno però volete unire una vacanza speciale tra i panorami mozzafiato della Toscana, al ritrovato sentimento, sappiate che questo luogo lo chiamano porto dell’amore, dove le coppie si innamorano al primo sguardo.

I luoghi famosi per i romantici

Oltre al luogo della Toscana di cui vi parleremo tra un attimo, in Italia sono diverse le zone che sono legate a leggende d’amore che li rendono particolarmente romantici per chi crede alla nota storia del filo rosso. Sicuramente la città più visitata dalle coppie per cui Cupido ha scoccato la sua freccia è Verona, per il suo essere legato all’epica tragedia di William Shakespeare, Romeo e Giulietta, per la quale non dobbiamo aggiungere altro.

In seguito ci spostiamo in Sicilia, dove la Riviera dei Ciclopi è legata alla leggenda di Aci e Galatea, due figure mitologiche legate da un amore contrastato che avrebbe dato vita ai vari borghi presenti nella costa. All’Isola d’Elba troverete la Spiaggia dell’Innamorata e in Puglia il Vico del Gargano e molti altri ancora. Se questa estate volete fare un tour a tema romanticismo, beh sapete dove andare.

Il porto dell’amore in Toscana

Oltre ai luoghi descritti, in Toscana troverete quello che è stato definito da molti in rete come il porto dell’amore, dove basta la vista di questo luogo meraviglioso per far innamorare le persone al primo sguardo, tra di loro, ma anche di questa location. Il panorama mozzafiato è talmente bello che è impossibile restare indifferenti.

Parliamo di Porto Ercole, il quale, come riportano da laroqqa.com, è il rifugio perfetto per chi vuole essere avvolto dalla natura, dalla storia, dalla bellezza e dalla cultura toscana. Qui non potrete perdervi La Rocca Aldobrandesca, meta gettonata per la sua fortezza medievale spagnola, arrivando poi al Forte Stella e Forte Filippo, la cui architettura a forma di stella lascia ancora senza fiato. Così come l’Orto Botanico Corsini, un tripudio di bellezza e romanticismo, così come la grazia del Centro Storico, non vi farà lasciare più dal vostro partner, mentre passeggerete per quel labirinto di vie strette, dov’è possibile ammirare la bellezza dell’epoca.