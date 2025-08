C’è chi ha sempre ignorato il FAR WEST della Toscana | Qui trovi ancora balle di fieno e sceriffi baffuti

Non tutti lo sanno ma anche in Toscana c’è il Far West, dove si possono vedere balle di fieno e sceriffi con i baffi e il cinturone. Ecco perché si racconta di questo.

Quando parliamo del Far West ovviamente la prima cosa a cui pensiamo sono i film western che vediamo sovente, con cowboy, cavalli, ambiente polveroso, balle di fieno, sparatorie, pistoleri alla Trinità e così via.

Da questo scenario sono nati non soltanto film, ma anche serie tv, fumetti e libri e attorno a esso sono stati creati molteplici stereotipi dell’epoca, tant’è che sono molti i bambini che ancora oggi si travestono proprio da cowboy a Carnevale.

In realtà come succede spesso, molti scene viste ad Hollywood sono state ingigantite per permettere al film di prendere lo spettatore, ma diciamo che non sempre quello che si vede sul grande o sul piccolo schermo corrisponde poi a realtà.

A prescindere da tutto, non tutti sanno che in Italia, esiste il Far West della Toscana. Dove per molti ancora è presente quella location tipica, fatta di balle di fieno e sceriffi baffuti, ma sarà veramente così?

Le 5 cose che non sapete sul Far West

Prima di proseguire, volevamo rilasciarvi una piccola curiosità, o meglio 5, riferite al Far West che in molti non conoscono. A raccontarcele ci pensano da focusjunior.it, ribaltando un po’ lo scenario collettivo sul pensiero generalizzato di quell’epoca. Primo, in inglese il termine Far West, significava semplicemente “Lontano Ovest”, ma grazie ai miti della letteratura, oggi giorno pensiamo soltanto a territori selvaggi e inesplorati, indiani, cowboy, banditi e sparatorie. Secondo, i cowboy esistevano veramente, ma non erano i personaggi spavaldi che spesso vediamo in tv, in quanto all’epoca esistevano i mandriani, coloro che accudivano e sorvegliavano il bestiame, un lavoro faticoso che in pochi volevano fare.

Terzo, la conquista del West è stato un periodo caratterizzato dallo sterminio dei nativi nordamericani. Per capirci gli indiani, che furono cacciati e uccisi dalle proprie terre. Quarto, i fuorilegge famosi sono esistiti veramente tra questi sicuramente è impossibile non citare Billy the Kid e Belle Starr. Il primo famoso per aver ucciso parecchi uomini e la seconda per aver assaltato parecchie carrozze postali, treni e banche. Quinta e ultima curiosità, uno dei protagonisti del West è stato il treno. La cui ferrovia inaugurata nel 1869, permetteva di percorrere 4mila e 500 chilometri tra New York e San Francisco in sei giorni.

Il Far West della Toscana

Dopo aver letto il paragrafo precedente in molti si staranno chiedendo, ma che cosa c’entra tutto questo con il nostro Paese? Ebbene, non tutti sanno che anche noi abbiamo il nostro Far West della Toscana, ma cosa vorrà dire?

Come riportano da italysegreta.com, in passato la Maremma era conosciuta proprio come il Far West italiano. Per via dei cowboy che guidavano le immense mandrie di bovini Maremmani che sono diventati il vero simbolo della regione. Oggi giorno naturalmente è tutto cambiato e no, non vedrete più né sceriffi, né cowboy e tanto meno sparatorie. Mentre vedrete ancora i famosi bovini Maremmani in alcune fattorie, famosi per la loro carne e per le mozzarelle di bufala e forse ancora le note balle di fieno dei fumetti.