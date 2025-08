Agenzia delle Entrate ti BECCA sul 730 | Ecco cosa rischi davvero, puoi scampare la MAX multa solo così

Ecco perché potresti ricevere la comunicazione da parte dell’Agenzia delle Entrate in merito a una multa che potresti ricevere per irregolarità nel 730. Ecco come evitare tutto questo.

La dichiarazione dei redditi è uno dei momenti più delicati nella vita di ogni cittadino, in quanto dovrà raccogliere tutti i documenti necessari affinché il 730 non presenti errori ed eventuali multe in futuro.

Molti lavoratori lo compilano da soli in autonomia, altri invece preferiscono farsi seguire dai professionisti del settore che sia il Caf o il commercialista. In ogni caso è molto importante consegnare tutti i documenti in modo da dichiarare ogni entrata.

Inoltre c’è una sezione ben precisa di spese che possono essere detratte se la documentazione viene allegata in maniera corretta, come per esempio le fatture delle visite mediche, gli scontrini della farmacia e così via.

Eppure se commettete questo errore, l’Agenzia delle Entrate vi pizzica subito e vi inoltra una maxi multa. Ecco come fare per evitarla.

Fare attenzione a questi errori

Prima di proseguire volevamo ricordarvi che la dichiarazione dei redditi è obbligatoria per chiunque acquisisca un reddito, motivo per cui fareste sempre meglio a chiedere informazioni al Caf o al commercialista. Per chiunque fosse in ritardo con la presentazione dei documenti, dovrà informarsi sulle procedure da effettuare sia per quanto riguarda la dichiarazione dei redditi che quella IVA, riferita agli autonomi. In merito proprio a quest’ultima, sappiate che per chi non l’ha trasmessa, avrà 90 giorni di tempo a partire dal 30 aprile 2025.

In merito agli errori più comuni sono l’assenza della dichiarazione IVA in questo caso per l’anno 2024, oppure la dichiarazione presentata senza compilare il quadro VE, oppure il volume d’affari inferiore ai 1000 euro e ancora la compilazione errata del quadro VJ, come riportano da Brocardi.

Evitare la multa dall’Agenzia delle Entrate

Come anticipato quindi, se avete commesso uno o più errori per quanto riguarda la compilazione della dichiarazione IVA, per evitare la maxi multa dall’Agenzia delle Entrate, dovrete svolgere determinati passaggi.

Se vi siete dimenticati di inoltrare la dichiarazione nei tempi canonici, vi verrà applicato un ravvedimento operoso che ridurrà così le sanzioni versando sia imposte che interessi, come riportano da Brocardi. Chi invece si è accorto di aver commesso qualche errore, nella dichiarazione IVA trasmessa, potrà presentare una dichiarazione integrativa usufruendo della riduzione delle sanzioni. Comunque per evitare di sbagliare ulteriormente, fareste meglio a chiedere al Caf, al Patronato, al commercialista, oppure consultando direttamente il sito dell’Agenzia delle Entrate. Questa procedura è quella consona per gli autonomi, per i dipendenti la via sarà differente, ma comunque fattibile per entrambi.