Altro che 10 euro l’ora: il nuovo salario minimo è da capogiro | Fra pochi mesi sarà un ADDIO per gli stipendi da fame

Nuovo salario minimo, buone notizie per i lavoratori

L’Italia è fanalino di coda rispetto agli altri Paesi europei in quanto ad adeguamento salariale. Secondo la ricerca sviluppata da parte dell’OIL, Organizzazione Internazionale del Lavoro a marzo 2025 infatti nel Bel paese si guadagna addirittura meno rispetto a quanto si percepiva nel lontano 2008. Questo vuol dire che le retribuzioni non solo non sono aumentate rispetto all’attuale costo della vita ma non sono state nemmeno allineate a quelle degli altri Paesi del G20.

Di certo i recenti risultati resi noti tramite il report dell’OIL, che studia e analizza i salari a livello globale, sono poco incoraggianti. Il risultato di questa situazione è la fuga verso l’estero di un numero sempre più crescente di expat. Per fortuna però, a quanto pare, qualcosa di buono bolle in pentola. Le novità in questione riguardano proprio gli stipendi e fanno ben sperare. Dunque scopriamo quali cambiamenti si potrebbero verificare nel corso dei prossimi mesi.

Come saranno incrementati gli stipendi a partire dai prossimi mesi

Secondo quanto riportato sul sito web www.ansa.it, entro il 2027 il salario minimo arriverà a 14,60 euro , questo cambiamento è stato deciso dal Governo tedesco, dove gli stipendi cominceranno ad aumentare già dal prossimo anno. L’attuale salario base è di 12,82 euro all’ora, che diventeranno 13,90 euro per poi arrivare a quasi 15 euro all’ora nel 2027. Come si legge sul sito web www.lagazzettadiviareggio.it, A partire dal 1° gennaio 2027 il salario minimo sarà portato a 14,60 euro e a partire dal 2026 salirà prima a 13,90 euro per poi arrivare a toccare quella che, almeno per ora, è stata indicata come la soglia massima degli stipendi.

Le modifiche però, almeno per adesso, non riguardano il Bel Paese. Dunque non possiamo far altro che aspettare e incrociare le dita, sperando che ben presto anche i lavoratori italiani possano iniziare a contare su paghe più dignitose e adeguate all’attuale costo della vita, in costante aumento.