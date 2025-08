Tutti lo fanno MA ORA È ILLEGALE | Spoilerare è diventato un reato, ti denunciano e finisci malissimo

Non tutti lo sanno ma spoilerare è illegale, eppure lo fanno tutti ma potrebbero essere denunciati.

Il discorso sul diritto d’autore e il copyright è un argomento sicuramente molto “caldo” in queste settimane, soprattutto per il discorso dello streaming illegale e del cosiddetto “pezzotto”. Molti sottovalutano questo argomento, ma in Italia la legge è molto severa con chi lo viola.

Anche perché i proprietari di un’opera sono tutelati, in quanto non ci possono essere speculazioni sul loro lavoro, se non autorizzati espressamente. Usare per esempio pubblicamente l’immagine di un altro, oppure copiare in todo una poesia, una canzone o addirittura un film è punibile dalla legge.

Per questo motivo bisogna fare molta attenzione quando si decide di svolgere un lavoro online, dove il rischio di violare il copyright è dietro l’angolo, in quanto, anche una cosa semplicissima come svelare una trama potrebbe costarvi caro.

Infatti non tutti lo sanno, ma spoilerare è illegale e chi lo fa rischia una denuncia e una multa anche salata. Ecco di che cosa stiamo parlando.

Cosa intendiamo per spoiler

Quando parliamo di spoiler nel contesto di un film, un libro o una serie tv, non ci riferiamo all’elemento di carrozzeria delle auto, bensì alla pratica, per certi aspetti anche fastidiosa, di svelare i punti salienti di una trama in anticipo. Questa pratica è spesso motivo di litigio anche tra amici, in quanto, se ad alcuni non interessa, ad altri il sapere prima di aver visto o letto, quello che succederà, gli distrugge la suspense.

Per questo motivo, in molti articoli con anticipazioni varie, prima di proseguire nel discorso, la scritta “spoiler” è scritta in anticipo e in maiuscolo, in modo da consentire all’utente di scegliere cosa fare da quel momento in poi. Ci sono influencer che per esempio guadagnano proprio da questo, raccontando in anticipo ogni dettaglio di quella storia. Ebbene questa cosa è illegale e in pochi lo sapevano, facciamo chiarezza.

Lo spoiler è illegale

Voi lo sapevate che la classica azione dello “spoilerare” è illegale? Non tutti lo sanno, ma come riportano da Brocardi, si può andare in contro alle medesime sanzioni di quando si viola il copyright. Questo succede perché ogni opera è protetta dal diritto d’autore e svolgendo anche solo un riassunto minuzioso della trama, seppur privo di immagini esplicative, costituisce una violazione del copyright, come riporta la sentenza n.2812 del 7 marzo 2024 del tribunale di Roma.

Le uniche eccezioni previste sono nel caso del diritto di critica, della discussione, della cronaca o della recensione e anche in questo caso sappiamo benissimo, che molto spesso la parte finale della trama non viene mai svelata, ma si parla in generale. Infatti una recensione o un articolo deve rispettare due criteri fondamentali: in primis, l’uso deve essere limitato a brevi estratti le cui parole non svelano mai del tutto la trama e secondo, deve esserci una finalità a livello informativo, oppure didattica, oppure critica o scientifica, affinché la presenza del contenuto dell’opera originale sia giustificato. Fate quindi attenzione a cosa svelate da adesso in poi, soprattutto se da quel contenuto avrete un guadagno.