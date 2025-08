Nel cuore della Val di Cornia in Toscana sorge il BORGO DEL RELAX | Qui non litiga mai nessuno, nemmeno in posta

Borgo in Toscana - Fonte Pexels - LaGazzettadelserchio.it

Se desideri staccare dalla solita quotidianità e goderti momenti di assoluta pace, questo borgo in Toscana fa al caso tuo!

Uno dei tratti della Toscana che continua ad affascinare milioni di visitatori riguarda proprio l’incanto dei suoi borghi.

Questo luoghi con la loro atmosfera e semplicità riescono a far innamorare chiunque. Sono delle vere e proprie esperienze da vivere.

Ognuno di essi ha la sua caratteristica. Molti sono arroccati sulle colline e regalano viste mozzafiato. Altri, si nascondono tra gli ulivi e si affacciano sul mare.

Tutti però, custodiscono tradizioni tramandate da generazioni che ancora oggi li rendono unici e regalano momenti in cui ci si può fermare davvero, respirare profondamente e ritrovare un po’ di pace.

Tranquillità, autenticità e bellezza in questo borgo toscano

Uno dei elementi di un luogo speciale è proprio la pace. In un angolo della Toscana si nasconde un borgo dove non si litiga mai e dove la vita quotidiana è fatta di sorrisi, di buongiorno sinceri, di silenzi pieni e di rispetto reciproco. Un posto fiabesco che si trova nel cuore della Val di Cornia, tra le colline e il mare, circondato da boschi, vigneti e panorami che cambiano colore con le stagioni. Si tratta della bellissima Campiglia Marittima. Situato nella provincia di Livorno, lungo la Costa degli Etruschi. A pochi chilometri dal mare, è’ uno dei borghi più affascinanti della Val di Cornia.

Con i suoi circa 13.000 abitanti, Campiglia Marittima offre un’atmosfera autentica e accogliente, perfetta per chi cerca un’esperienza unica nella campagna toscana, con una combinazione di storia, natura e relax. Il centro storico è tutto raccolto dentro la cinta muraria, e sulle sue caratteristiche piazze si affacciano botteghe artigiane, musei e tipiche osterie.

Cosa visitare in questo meraviglioso borgo

Tra le principali attrazioni di Campiglia troviamo il Palazzo Pretorio, l’antico simbolo del potere politico e militare che sovrasta in altezza gli altri edifici, grazie a una robusta torre dell’orologio completata da una bella campana. Attualmente il Palazzo accoglie l’Archivio Storico, la Biblioteca dei Ragazzi “Il palazzo dei Racconti”, il Museo Carlo Guarnieri, e il Museo del Minerale, curato dal Circolo Mineralogico Toscano. Da non perdere poi sono le chiese del centro storico, tra cui vanno si ricorda la Pieve di San Giovanni, splendido esempio dello stile romanico-toscano, e la Chiesa di San Lorenzo, che nei suoi locali sottostanti, ospita il Museo d’Arte Sacra. Da segnalare è anche il Teatro dei Concordi, sede di importanti rappresentazioni.

Inoltre, nel territorio circostante è possibile immergersi nella natura del Parco Archeominerario di San Silvestro, esteso per 450 ettari sul sistema collinare a nord di Campiglia, e in cui si trova l’affascinante Rocca San Silvestro, un antico villaggio di minatori fondato nel Medioevo per sfruttare i giacimenti di rame, piombo e argento.