Nota come la CITTÀ dei BAMBINI, è un posto da sogno in provincia di Pisa | Anche i più grandi tornano piccini

In provincia di Pisa si trova una città adatta per grandi e piccini tutta da scoprire.

La Toscana è una Regione nota per le sue bellissime città d’arte dove si respira cultura in ogni angolo. Tra queste, una delle più conosciute, è sicuramente Pisa.

Famosa in tutto il mondo per la sua Torre Pendente, ogni anno attira milioni di visitatori provenienti da tutte le parti del mondo.

Tuttavia, la vera meraviglia della Toscana non risiede solo nelle grandi città. I piccoli centri, spesso meno noti al turismo di massa, accolgono tesori autentici.

E’ in questi luoghi che il tempo scorre più lentamente, i rapporti umani hanno ancora valore, e la qualità della vita è concreta.

La città dei bambini in Toscana

Situata nel territorio delle Terre di Pisa in prossimità della confluenza dell’Era nel fiume Arno, si nasconde un’armoniosa cittadina in cui la bellezza si mescola alla semplicità. Ma non solo qui, si può davvero tornare bambini. Parliamo di un comune ricco di storia e dove sono state trovate tracce di insediamenti antichissimi: dal periodo neolitico a quello medievale. E’ proprio nel Medioevo, che venne costruito il castello e fu fortificato il ponte sull’Era che da nome alla città. Stiamo parlando della bellissima Pontedera, collegata ad un simbolo internazionale del Made in Italy: la Vespa, che ancora oggi, nei film d’oltreoceano, fa parte dell’immaginario della Dolcevita italiana.

La città recentemente si è riscoperta anche fucina di artisti di arte contemporanea, con numerose gallerie espositive e angoli all’aperto predisposti per le creazioni. Una di quest’ultime è il variopinto muro di Enrico Baj, uno dei mosaici più grandi in Italia, inaugurato nel 2006. Questo piacevole colpo di colore è l’ultima opera realizzata dall’artista, rivelatosi uno dei massimi esponenti dell’arte italiana del secolo scorso. Ed è proprio in questa città che si terrà un evento davvero unico adatto ad ogni tipo d’età.

Un evento imperdibile per grandi e piccini

A Pontedera tutti i martedì di luglio, i bambini e le bambine di tutte le età potranno avere la possibilità di partecipare ad un evento che mette d’accordo grandi e piccini: L’aperiBimbo. In quest’iniziativa i bambini potranno partecipare a laboratori creativi, letture e giochi pensati appositamente per loro e al termine di ogni attività è previsto un piccolo aperitivo pensato proprio per loro.

Nel frattempo genitori, sorelle, fratelli, nonni, zie, zii e accompagnatori vari potranno godersi il loro aperitivo in serenità. E’ obbligatoria la permanenza degli adulti accompagnatori negli spazi del locale.