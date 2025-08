Lo guardavi da piccolo ora puoi VIVERLO in Toscana | Torna GIOCHI SENZA FRONTIERE, questo il modo per partecipare

Buone notizie per i nostalgici: è tornato Giochi Senza Frontiere, la sfida più amata dai millennials e non solo.

Finalmente è arrivato l’annuncio più atteso da chi apprezza i giochi e i divertimento sfrenato.

Sarà un momento di puro intrattenimento e il bello è che non devi limitarti a guardare tutto in tv: puoi partecipare in prima persona.

Scopri subito come fare per iscriversi, le date, la location e tutti i dettaglio del nuovo Giochi senza frontiere.

Non perdere l’appuntamento più esilarante dell’estate 2025: è già il format più gettonato da grandi e piccini!

Giochi senza frontiere, l’appuntamento con il puro divertimento

Giochi senza frontiere è stato un programma iconico, un cult che il pubblico nato tra gli anni ’70, ’80 e ’90 di certo ricorderà benissimo. Era un appuntamento fisso dell’estate e metteva in scena il puro divertimento, la voglia di sfida e risate. Guardare da casa i giocatori buffi, alle prese con sfide impossibili e imprese goliardiche era un passatempo unico, che riuniva grandi e piccini davanti alla tv. Oggi la televisione non è più quella scatola magica a diffusione broadcast di allora e ognuno segue i programmi che preferisce attraverso una fruizione personalizzata.

Il bello di quello show però è che è ricordato con nostalgia ancora oggi e evoca sempre sorrisi. Ora si può rivivere l’emozione di Giochi senza frontiere e non in un contenuto on demand ma dal vivo. Scopri come e dove e non perderti l’evento più atteso della bella stagione.

L’evento da non perdere per immergersi in un’atmosfera unica di gioia e di festa

Come si legge su www.firenzetoday.it, il capoluogo toscano ben presto ospiterà un evento imperdibile. Si terrà da venerdì 1 agosto a domenica 3 agosto. Venerdì e sabato inizierà alle 18 per concludersi alle 0:00 mentre domenica comincerà alle 18 per concludersi alle ore 22. Si svolgerà in via del Guarlone numero 25 a Firenze. Il nome dell’evento è Firenzegioca e il motto è “Firenze gioca e io la fo giocare“. Si tratta di un format che ha grande successo e che viene replicato da ben trent’anni.

Quest’anno infatti, l’iniziativa celebra il 30º anniversario e rappresenta ancora oggi una manifestazione molto attesa. Protagonista del weekend di giochi saranno i laboratori, i tornei, le sfide e un programma ricco di offerte ludiche e di intrattenimento. La partecipazione è completamente gratuita ed è organizzata dai volontari di ProGioco Firenze. Gli spazi di gioco verranno allestiti all’interno delle Serre del Lumen e saranno immerso nel verde. Insomma, Firenzegioca è un appuntamento da non perdere, soprattutto per i ragazzi, i giovani e le famiglie.