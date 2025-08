Test QI IMPOSSIBILE | Trova l’assassino nascosto e dimostra di essere un GENIO, solo 1 su 100 ce la fa

Se pensi di avere ottime doti investigative allora mettiti alla prova con il Test del QI IMPOSSIBILE e scopri di che cosa sei capace.

Tira fuori le tue migliori doti di ragionamento logico e il tuo spirito di osservazione.

Comincia a osservare questa particolare immagine e cerca di capire che cosa nasconde.

Questa illustrazione racchiude un mistero: è un giallo da risolvere. Prova a capire di che cosa si tratta. In bocca al lupo!

Quasi nessuno riesce a superare la sfida ma chi ce la fa può davvero dirsi un abile investigatore.

Test del Q.I. impossibile, la sfida che mette alla prova le tue capacità di osservazione

Questo test del Q.I. non è il classico quiz che contiene una serie di domande a cui rispondere. La particolare sfida di oggi infatti si basa su un’immagine criptica, che racchiude un evento delittuoso. Dunque c’è un giallo da risolvere, concentrati e prova a risolvere il mistero e a fare giustizia.

Guardando con la massima attenzione questa immagine, dovrai cercare di risolvere il rebus che l’illustrazione contiene. Come forse avrei notato al centro della rappresentazione c’è una una donna, distesa sul pavimento che è stata assassinata. Solo uno dei soggetti che si trovano attorno a lei è il vero colpevole! Tu riesci a capire di chi si tratta? Tira fuori le tue migliori capacità di osservazione e il tuo spirito da investigatore e cerca di dare la risposta corretta. Buon divertimento e in bocca al lupo!

Soluzione

Molti pensano che si tratti della ragazza con i capelli rossi corti e la maglietta di colore giallo, che è al centro dell‘immagine. Il motivo per il quale ritengono che sia lei è legato al fatto che ha gli abiti sporchi di sangue ma in realtà non è così: l’assassino è un altro.

Come puoi vedere osservando l’immagine con la soluzione che si trova qui in alto, il colpevole è il ragazzo che si trova a destra. Se guardi bene i suoi abiti noterai che una parte della maglia che indossa è strappata. Quella parte di tessuto coincide proprio con quella della donna che si trova distesa sul pavimento, in fin di vita. Dunque è lui l’assassino. Se sei riuscito a scoprire la verità prima di leggere la soluzione, allora sei un ottimo osservatore e un potenziale investigatore. Se invece non sei riuscito a capire l’identità del colpevole, non preoccuparti. Farai meglio la prossima volta, basta esercitarsi con altri test. Nel nostro sito web trovi tanti altri quiz simili a questo che ti aiuteranno a migliorare. In bocca al lupo e buona navigazione.