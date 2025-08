WhatsApp sotto assedio: dopo l’AI che ti SPIA, ecco il nuovo problema che ti farà impazzire | Milioni di utenti nei guai

Nuove trasformazioni in arrivo per WhatsApp, tutto sta per cambiare, un nuovo problema è dietro l’angolo.

Da quando l’intelligenza artificiale ha fatto il suo ingresso nella nostra quotidianità, c’è stata una vera propria rivoluzione in molti i settori, soprattutto nelle comunicazioni.

L’AI è arrivata inaspettatamente nelle nostre vite con lo scopo di rendere molto più facile qualsiasi operazione e di fornire risposte immediate.

Oggi Meta, sta proseguendo il suo lavoro per integrare strumenti di AI direttamente nell’app. Un grande vantaggio anche se non bisogna mai dimenticare che il target non comprende solo i più giovani.

Nel frattempo, proprio qualche mese fa, abbiamo assistito all’arivo di Meta Ai, diventato parte integrante di Whatsapp. Ma non è tutto è in arrivo un nuovo strumento che cambierà tutto.

Molti utenti in difficoltà

Tra i cambiamenti significativi avvenuti di recente troviamo ChatGPT che in breve tempo ha conquistato milioni di utenti. Ora però, Microsoft ha deciso di portare un nuovo sistema all’interno dell’applicazione di messaggistica più famosa al mondo. Si tratta di un sistema gratuito ma che non sarà così facile da utilizzare. E’ una nuova IA basata su un procedimento davvero intuitivo dove basta visitare il portale ufficiale di Copilot e attendere che compaia un codice QR. Dopodichè bisogna inquadrare quel codice con la fotocamera del telefono e poi aspettare che si apra una chat. Qui, si potrà iniziare a comunicare con l’AI e svolgere una miriade di attività, il tutto senza spendere un centesimo.

Sono tantissime le possibilità a cui da accesso. Si possono ottenere risposte a domande, approfondire argomenti specifici, persino generare immagini e molto altro. Basterà digitare un insieme di comandi nella casella di testo della chat (ad esempio, Oggi pioverà a Napoli? Mi trovi un B&B a basso costo a Lecce e così via) e attendere la risposta. Ogni informazione scambiata sarà protetta dalla crittografia end-to-end di WhatsApp, garantendo che i dati rimangano privati e al sicuro. Ma cos’è quindi questo nuovo sistema? Scopriamolo nel prossimo paragrafo.

Cambiamenti su Whatsapp, in arrivo un’altra AI

Copilot rappresenta una comoda alternativa ai servizi di AI che già utilizziamo, come Meta AI e ChatGPT. Avere un bot in più a disposizione significa poter aver accesso ad una serie di vantaggi dell’intelligenza artificiale senza dover mai uscire da WhatsApp. Se poi una risposta appare particolarmente interessante o utile, si può inoltrare a un contatto della rubrica anche con un semplice tocco sullo schermo. E’ comunque consigliato prestare molta attenzione se si condividono con gli altri contatti le info.

Per garantire un servizio senza interruzioni, è fondamentale avere una connessione internet veloce e stabile. Chiaramente non sarà subito facilissimo, è necessario un pò di tempo per abituarsi. Va ricordato poi che il sistema può commettere errori quindi quando si chiedono info, è bene sempre rapportarsi a qualche altro documento prima di procedere (ad esempio gli orari di un luogo).