Auto BLOCCATE in tutta Italia | Se ti beccano a girare rischi una MULTA da quasi 700 euro, questi i modelli incriminati

Auto bloccate, la nuova regola che vieta la circolazione

Oramai si sente parlare sempre più spesso di inquinamento e di zone a traffico limitato e di aree urbane in cui si può accedere solo con i mezzi pubblici o con i veicoli ibridi ed elettrici. A Milano da dieci anni esiste l’Area C, a Roma la Zona verde e così via. Limitare la circolazione delle auto nei centri delle città però non è l’unico modo per contenere le emissioni inquinanti.

Di recente è stato stabilito che i veicoli datati debbano essere lasciati necessariamente in garage. Tra questi ci sono quelli a benzina o diesel Euro 0, 1, 2. Esiste però un altro blocco applicato alle auto e chi non lo conosce rischia grosso e può ritrovarsi a dover pagare multe molto salate. Scopri di che cosa si tratta e stai alla larga da spese impreviste e brutte sorprese.

Quali sono i veicoli che dovranno restare in garage

Come si legge tra le notizie pubblicate sul sito web www.energycue.it, con il nuovo Codice della Strada, approvato lo scorso 25 novembre ed entrato ufficialmente in vigore a partire dal 24 dicembre 2024 con la Legge numero 177 sono state introdotte rigide norme anche per quanto riguarda i richiami ufficiali delle case automobilistiche.

In alcuni casi infatti, dopo la vendita dei veicoli possono essere segnalate anomalie, come airbag difettosi o altri problemi tecnici che inficiano le performance di guida. In tali casi, l’azienda automobilistica è tenuta ad avvisare i clienti e se il costruttore segnala loro che nella macchina che hanno acquistato c’è un difetto, e i conducenti continuano a usarla come se nulla fosse, rischiano sanzioni salate. Le multe comminate vanno da 173 fino a 694 euro, in base all’entità del problema. Un veicolo difettoso infatti, rappresenta un potenziale rischio per gli altri guidatori e per i pedoni. Dunque meglio attenersi alle regole, anche perché grazie ai dispositivi di controllo di ultima generazione, si può beccare una multa perfino senza essere fermati dagli agenti ai posti di blocco.