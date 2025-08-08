I 10 posti TOP a Firenze dove il lampredotto è una bomba di gusto | Scopri dove mangiare il panino più buono d’Italia

Ecco quali sono i 10 posti TOP a Firenze dove mangiare il lampredotto. Qui mangerai il panino più buono d’Italia, prendi nota.

Molti italiani quando pensano al panino, chissà come mai immaginano subito l’hamburger americano, dimenticando che anche qui in Italia sono parecchi i piatti tradizionali che comprendono questa ricetta.

Tra i tanti panini che dovreste assaggiare, sicuramente c’è il lampredotto, cioè il piatto tipico della cucina fiorentina composto da pane, abomaso di vitello bollito, salsa verde e altri condimenti a piacere.

È molto diffuso nel capoluogo toscano, tant’è che, come in America per strada, trovate i fast food ambulanti, anche a Firenze troverete i cosiddetti “lampredottai”, cioè coloro che nel loro chiosco, vi prepareranno al momento questa prelibatezza.

Ecco quindi un elenco di 10 posti TOP a Firenze dove mangiare il lampredotto. Il panino più buono d’Italia lo troverete qui.

Come viene preparato il lampredotto

Il lampredotto pur essendo oggi un panino molto gettonato, soprattutto dai turisti che vogliono assaggiare una delle eccellenze fiorentine, sappiate che si tratta di un piatto povero che si mangiava appunto per strada nei secoli scorsi, a oggi ancora molto diffuso.

Come riportano da Wikipedia, la preparazione tradizionale deve seguire particolari step: passiamo dalla bollitura dell’abomaso che avviene in acqua con pomodoro, cipolla, prezzemolo, sedano e carota. Una volta pronto è possibile mangiarlo come normale bollito, oppure nella maniera più amata dai fiorentini, quindi all’interno di un panino condito con salsa verde o altri condimenti a piacere. Oggi giorno nei vari chioschi sparsi per la città, è possibile mangiarlo abbinato anche ad altri alimenti, come per esempio con i porri, i carciofi, la trippa fiorentina e così via.

I 10 posti migliori di Firenze

Adesso che sapete cos’è il lampredotto e come deve essere mangiato, vi elenchiamo i 10 posti TOP, riportati da lacucinaitaliana.it, dove mangiare il panino considerato più buono d’Italia. Ve li riportiamo in ordine come sono stati riferiti, in quanto non viene vista come una classifica:

Marco Bolognesi in Via Gioberti; Simone Balleggi, piazza de’ Nerli; Sergio e Pier Paolo Pollini, via de’ Macci angolo piazza Sant’Ambrogio; Leonardo Torrini, piazzetta del Bandino (viale Giannotti); Lupen e Margò, via dell’Ariento angolo via Sant’Antonino; Mario Tato, via dell’Ariento angolo via Aretina; Orazio Nencioni, loggia del Porcellino; Le Trippaie, piazza Dalmazia; La Tripperia delle Cure, piazza delle Cure – Mercato Rionale delle Cure; Aurelio, piazza Tanucci.

Ognuno di questi, come potete leggere dall’articolo ha delle peculiarità che li rendono le eccellenze fiorentine, secondo questo sito, dove assaporare il vero lampredotto della tradizione fiorentina.