Carta igienica al supermercato, solo questa è il TOP | Diffida dalle finte offerte: questa ti dura per mesi

Ecco qual è la carta igienica risultata migliore che trovate al supermercato da poter acquistare subito.

Molto spesso si tende ad arrossire quando si parla di carta igienica e altri prodotti inerenti alle attività che si svolgono in bagno, ma essendo un momento normale e fisiologico, non ci dovrebbe essere nessun imbarazzo a parlarne.

Questa è una delle poche cose che ci rendono uguali, in quanto a tutti quanti prima o dopo “scappa”, a prescindere dal conto in banca, dalla nazionalità e dall’età. Un acquisto che non può mai mancare nelle nostre case è quello della carta igienica.

In commercio ce ne sono di molti tipi e brand e sono tutti diversi: ci sono quelli con più veli, quelli più lunghi, quelli biologici, quelli profumati, quelli colorati e così via. Ognuno poi, a prescindere dalla pubblicità, dopo averle testate, scelgono quella che più gli aggrada.

Se volete sapere però qual è il pacco di carta igienica migliore che potete trovare al supermercato secondo lo studio, allora proseguite nella lettura per scoprirlo.

La carta igienica migliore: le basi dello studio

Prima di svelarvi qual è la carta igienica migliore secondo lo studio redatto, dobbiamo fare un passo indietro, spiegandovi quali sono stati gli elementi che hanno permesso di raggiungere il risultato.

Come riportano da inran.it, lo studio è stato portato avanti da Altroconsumo e sono state analizzate 23 marche di carta igienica, valutando: la qualità, l’impatto ambientale, il prezzo di vendita, la comodità e anche la trasparenza sulle informazioni presenti sulle etichette, come per esempio il numero di strappi e così via. I volontari che hanno quindi testato tutte queste caratteristiche per ogni singolo prodotto, in totale 60 consumatori di età compresa tra i 18 e i 65 anni, hanno rilasciato un punteggio da 1 a 9 per le singole categorie. Ecco che cos’è emerso.

La carta igienica migliore che ha vinto il primo posto

Ecco qual è il primo brand di carta igienica, che ha vinto il primo posto, secondo lo studio redatto da Altroconsumo, come possiamo leggere da inran.it, in base ai rotoli acquistati al supermercato. Dal secondo posto al decimo troviamo: Bennet Carta Igienica Morbidissima, Scottex Pulito Completo Trama 3D, Scottonelle Trama Air Pocket, Floralys di LIDL, Foxy Mega, Nicky Elite, Carrefour Ultra Confort, Amazon 100% Recycled Toilet Tissue e Foxy Cotton.

Al primo posto della top 10 invece troviamo: Sanft&Sicher di DM. Ovviamente non tutti potranno essere d’accordo da questa classifica, in quanto i gusti sono molto personali, ma a prescindere da questo, l’avete mai provato questo brand?