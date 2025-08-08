PENSIONE A 67? NON PIÙ | Ecco cosa ha appena deciso il Governo, ci tocca lavorare con il deambulatore

Il Governo ha preso una decisione sull’età pensionabile. Bisognerà lavorare anche dopo i 67 anni, non ci sono alternative.

Il 2025 segna un punto di svolta per il sistema pensionistico italiano, introducendo delle modifiche significative all’età pensionabile e alle modalità di accesso all’assegno previdenziale.

Il governo ha perciò introdotto delle nuove norme, in risposta alle dinamiche demografiche, come l’aumento dell’aspettativa di vita e il calo delle nascite, e alle esigenze di sostenibilità finanziaria.

Sono norme che interessano un’ampia fascia di lavoratori e ridefiniscono i criteri per il pensionamento. L’INPS, al fine di garantirvi una corretta applicazione, ha aggiornato i suoi sistemi e promosso una maggiore trasparenza nelle comunicazioni.

È quindi importante che i contribuenti si aggiornino a riguardo per pianificare il proprio futuro, nonostante questo riservi loro dei bocconi amari. Tra questi, l’allungamento dell’età pensionabile.

Un boccone amaro per i contribuenti

Come spiega “Ispacnr.it”, a partire dal 2025, l’età pensionabile subirà un innalzamento progressivo. Il requisito anagrafico minimo per la pensione di vecchiaia sale quindi a 67 anni, ma con un meccanismo di aggiornamento biennale che in futuro porterà a ulteriori incrementi.

La riforma consente però di accedere alla pensione anticipata con un minimo di 42 anni e 10 mesi di contributi per gli uomini, e 41 anni e 10 mesi per le donne, senza limiti d’età. Inoltre viene rafforzata la “pensione quota 103”, permettendo di sommare l’età e i contributi per anticipare l’uscita dal lavoro, ma con nuovi paletti e limiti più stringenti rispetto al passato, che possono calibrare meglio l’erogazione dell’assegno e l’equità intergenerazionale.

Le nuove normative del governo

Queste modifiche avranno un impatto significativo per diverse categorie di lavoratori. In molti dovranno adeguarsi ai nuovi standard, sia i dipendenti pubblici e privati, che quelli autonomi, soprattutto per quanto riguarda le condizioni di accesso alla pensione anticipata.

Tuttavia, come spiega “Ispacnr.it”, alcune clausole di salvaguardia hanno lasciato invariate alcune forme di tutte la per le categorie particolarmente svantaggiate o con lavori usuranti. Tuttavia è importanti aggiornarsi sui nuovi parametri per poter pianificare meglio il proprio futuro. In questo le simulazioni presenti sul portale INPS e le consulenze specializzate, possono essere degli strumenti fondamentali, per meglio comprendere l’impatto delle modifiche sulla propria situazione e navigare al meglio in questo scenario in continua evoluzione.