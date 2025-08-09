Addio calzini ingialliti | Ecco i 7 trucchi SENSAZIONALI per farli tornare bianchi come nuovi in pochi minuti

Ci sono dei trucchi che risolvono per sempre il problema dei calzini gialli, facendoli tornare completamente bianchi. Te ne mostriamo 7.

I calzini bianchi sono un capo d’abbigliamento versatile e indispensabile, ma c’è un problema comune che affligge chiunque li indossa: la tendenza a ingiallirsi e a perdere la loro brillantezza originale dopo poco tempo.

Quel bianco immacolato si trasforma presto in una tonalità spenta e poco invitante che li fa sembrare vecchi e trascurati.

Spesso neppure infilarli in lavatrice aiuta. Il più delle volte infatti, il risultato non è ottimale. Oltretutto lavarli in questo modo li usura e consuma allo stesso tempo elettricità.

Esistono però dei trucchi casalinghi, efficaci e spesso a costo zero, che risolvono il problema riportando i calzini al loro splendore iniziale, facendoli sembrare appena comprati. Te ne mostriamo sette.

Un problema comune, ma risolvibile con dei trucchi

Per combattere l’ingiallimento e restituire candore ai calzini bianchi, è possibile attingere a delle risorse comuni che solitamente si possiedono in casa. Un primo metodo, che “Igenial.it” spiega in un articolo, consiste nello sfruttare le proprietà del sale per pulirli, considerando che il classico sale da cucina elimina i batteri, i cattivi odori e ha un effetto sbiancante. Basta quindi riempire una bacinella con dell’acqua tiepida (circa un litro), versare due cucchiai di sale, mescolare il composto e poi immergervi i calzini. Strofinando il tessuto, il giallo va via.

Un secondo metodo, prevede invece l’utilizzo dell’aceto bianco. In pratica, aggiungendo un 300 ml di aceto in una bacinella con un litro d’acqua e immergendovi di seguito i calzini, è possibile riportarli al loro candore. Basta infatti lasciar agire il composto per 40 minuti e infine risciacquare, dopodiché il gioco è fatto. Un terzo trucco invece vede l’uso del succo di limone, vista la capacità igienizzante che ha. Elimina poi gli adori, dissolve le molecole di sporco e protegge infine i tessuti, per cui è lo strumento perfetto per far tornare bianchi i calzini. Per applicarlo bisogna versare 250 ml di acido citrico in una bacinella con dell’acqua non troppo calda, immergervi i calzini e strofinare le parti più sporche. Bisogna poi lasciar agire il limone per 45/50 minuti e infine risciacquare, dopodiché il gioco è fatto. I calzini sono nuovamente bianchi.

I metodi alternativi contro il giallo

Anche l’acqua ossigenata può essere un ottimo strumento per pulire i calzini. Per usarla si immergono in pratica i calzini in acqua tiepida, dopodiché si applica l’acqua ossigenata nei punti in cui vi è più sporco, come la punta e il tallone. È necessario metterla anche nella bacinella, circa 80 ml a ogni litro. Bisogna poi lasciarvi i calzini ammollo, ma poi il resto è fatto. È un metodo alternativo ai classici, così come lo è l’usare l’acqua ozonizzata. Consiste in pratica nell’usare un ozonizzatore, che permette di aggiungere al liquido l’ozono. È perfetto contro il giallo dei calzini, poiché elimina germi e batteri, interviene sullo sporco, protegge i tessi, elimina i cattivi odori e soprattutto non richiede il detersivo.

Anche il sapone di Marsiglia, sia liquido che a saponetta, può essere un valido aiuto per pulire i calzini, viste le proprietà sgrassanti che ha. Per non parlare poi del bicarbonato di sodio, che molto spesso è un valido aiutante nel fare le pulizie di casa, in quanto igienizza ed elimina lo sporco più resistente. Basta quindi metterne tre cucchiai in una bacinella d’acqua tiepida, immergere i calzini e lasciarli ammollo per 40 minuti. Il gioco è poi fatto. Sono come nuovi.