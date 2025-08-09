Se trovi la R corretta in meno di 10 secondi, sei nell’élite del QI italiano | Prova subito questa sfida da panico

Questo test mette alla prova il tuo QI. Se riesci a risolverlo potrai considerarti tra i più intelligenti d’Italia. Hai solo 10 secondi.

Se credi di avere un’ottima vista e una rapidità di percezione fuori dal comune, questo è il test che fa per te.

È apparentemente una sfida visiva semplice, ma richiede una certa concentrazione e capacità di elaborazione per poter essere risolta nel tempo limite.

Dimentica però gli enigmi complessi o i calcoli matematici, poichè qua si gioca tutto sull’abilità visiva.

Aguzza quindi la vista, poichè questo test mette alla prova le tue abilità. È infatti un esercizio che allena la capacità di saper distinguere i dettagli e individuare ciò che si cerca.

Meno di 10 secondi a disposizione

La sfida è chiara: in una griglia di caratteri, dove la maggior parte delle lettere è disposta in un unico orientamento, bisogna saper trovare la sola lettera che si distingue dalle altre per la sua posizione. Tutto questo in soli 10 secondi.

Si tratta di un tempo brevissimo, che trasforma una semplice ricerca in una corsa contro il tempo. Spinge infatti a focalizzare la propria attenzione e a scansionare rapidamente l’immagine per trovare l’elemento “fuori posto”. Per questo si può dire che è semplice solamente in apparenza.

Le abilità visive messe alla prova

Per i più curiosi, o per chi ha faticato a trovare la lettera nei 10 secondi a disposizione, la soluzione a questa sfida visiva si trova in un punto specifico della griglia. La lettera “R” messa nel giusto orientamento, è infatti posizionata in un punto preciso, che a una prima occhiata, potrebbe anche sfuggire agli osservatori più attenti.

Per trovarla devi quindi concentrarti in fondo all’immagine. Come spiega “Roma.it” devi guardare alla seconda fila partendo dal basso e contare poi dalla quarta posizione alla sinistra. Solo così puoi trovare la lettera con la sua orientazione dritta. Se non sei riuscito a scovarla, forse avrai bisogno di qualche esercizio in più, altrimenti hai un’acutezza tale che non ti sfugge nulla.