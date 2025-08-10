Corrente GRATIS, ti basta l’acqua e pagano solo i vicini | Non è illegale, questo l’iter da fare subito

Cosa vuol dire che potreste ottenere la corrente gratis, lasciando il metodo tradizionale ai vostri vicini di casa? Facciamo chiarezza.

La corrente elettrica è una delle invenzioni migliori di sempre, grazie alla quale l’evoluzione e la tecnologia è potuta planare. Ormai ci sembra quasi impossibile vivere senza.

Siamo talmente dipendenti ormai dalla presa elettrica che basta uno dei vari blackout estivi a mandarci in crisi: niente computer, niente tv, niente smartphone (se non è scarico) e così via.

Ovviamente tutto ha un costo, per questo motivo siamo ormai abituati a ricevere bollette di cifre altalenanti, soprattutto nei mesi estivi quando il condizionatore è spesso acceso.

E se vi dicessimo che potreste avere la corrente gratis soltanto con un po’ d’acqua? È tutto legale e alla fine saranno soltanto i vostri vicini a pagare le normali bollette, ecco di cosa parliamo.

Come risparmiare sulla bolletta elettrica

Per cercare di risparmiare sulla bolletta elettrica, ci sono diverse strategie da poter adottare, in modo da vedere sgretolarsi meno il vostro budget accantonato con tanta fatica.

Sicuramente evitare di lasciare le spine attaccate se non le usate, come il caricabatterie dello smartphone, così come sarebbe meglio far partire lavatrice, lavastoviglie e asciugatrice sempre a pieno carico. Il condizionatore per esempio dovreste accenderlo soltanto quando vi serve realmente e soprattutto che siete a casa, così come la notte dovreste impostare la versione sleep. Questi e tanti altri piccoli accorgimenti potrebbero farvi spendere diverse decine di euro dalla bolletta.

Come risparmiare sulla bolletta della corrente

Cosa vuol dire che grazie all’acqua potrete risparmiare sulla bolletta della corrente? Come riportano da palermolive.it, una start-up di giovani ingegneri potrebbe aver dato l’avvio a qualcosa di grande che potrebbe in futuro cambiare le nostre abitudini a livello di corrente elettrica. Pensando a quei popoli che ancora non hanno l’elettricità, hanno trovato un modo per produrla attraverso l’acqua salata.

Il dispositivo si chiama WaterLight: dovrete versare mezzo litro di acqua salata, anche quella del mare e avrete una carica che vi durerà 45 giorni, grazie alla quale potrete per esempio caricare il vostro smartphone, accendere la luce a LED e così via. Tutto questo è possibile grazie alle piastre di magnesio e rame che ci sono all’interno che innescano una reazione chimica che produce elettricità sufficiente sia per accendere la luce a LED, come vi dicevamo che per caricare piccoli elettrodomestici. Chissà se in futuro si riuscirà a trovare un modo per rendere questo metodo eco-sostenibile universale?