Adagiato su dolci colline in Toscana si cela il BORGO DEI CONFINI | Qui si parla da un lato toscano e dall’altro l’umbro

Voi lo sapete dov’è il borgo dei confini dove da un lato siete in Toscana e dall’altra in Umbria?

Ci sono talmente tante meraviglie nel mondo da visitare, che è un vero peccato che guerre, ignoranza, mancanza di fondi e mancanza di manutenzione, potrebbero privarci del privilegio e della bellezza di scoprirli tutti.

Restando in Italia, uno degli Stati più belli di sempre da visitare per la sua storia, arte e paesaggi mozzafiato, è sicuramente la Toscana, per quanto ogni regione italiana andrebbe vista da cima a fondo almeno una volta nella vita.

Detto ciò, in questa regione tutti potranno trovare la propria vacanza ideale, in quanto è presente il mare, la montagna, la campagna, i borghi storici che racchiudono e conservano le nostre radici, l’arte, la bellezza, tutto enfatizzato dai loro piatti tipici che sono una certezza.

Se volete poi visitare un’altra chicca, sappiate che da loro è presente il borgo dei confini, quello che da un lato vi troverete ancora in Toscana e dall’altro, in Umbria. Siete curiosi di sapere di cosa stiamo parlando?

Uno dei borghi più belli della Toscana

Iniziamo a dirvi che uno dei borghi più belli dell Toscana si trova in un comune della provincia di Siena che ospita più di 10.000 abitanti ed è situato a cavallo tra la Valdichiana e la Val d’Orcia. Questo luogo meraviglioso ha origini a partire dal IV secolo a.C., dal popolo degli Etruschi, il quale sorge su una vastissima area collinare. La sua ricchezza è nota anche per gli ottimi vigneti che restituiscono l’omonimo vino, il quale ha ottenuto la dicitura DOCG, Denominazione di origine controllata e garantita.

Il centro storico di questo borgo è composto da molteplici palazzi e chiese a impronta medievali e rinascimentali, per non parlare della Piazza Grande, famosa per aver visto coronare un amore hollywoodiano di cui ancora oggi se ne parla. Tant’è che i turisti si recano in questo luogo anche per poter fare il tour dove l’amore incondizionato tra Bella ed Edward li ha salvati entrambi, avete capito dove siamo?

Il borgo dei confini: ecco dove si trova

Avete capito dove si trova il borgo dei confini in Toscana, considerato uno dei più belli d’Italia? Parliamo di Montepulciano, il cui borgo è adagiato tra la parte meridionale della provincia di Siena e dall’altro late quasi al confine con l’Umbria.

Questo borgo è immerso nella campagna senese e in quel paesaggio rurale che rilascia una vista mozzafiato, per non parlare del fatto che dalle case e dalle terrazze è possibile “perdersi” alla vista delle valli che la circondano. Se non sapete dove andare in ferie quest’anno, vi conviene recarvi in questo angolo di paradiso non credete?