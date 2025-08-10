Poste lancia l’offerta del secolo | Metti 50€, prendi il 12% in 4 anni: sembra uno scherzo ma è TUTTO VERO

Parliamo del nuovo buono che offre Poste Italiane, metti 50€ da parte per 4 anni al 12%. Ecco svelati i dettagli.

Poste Italiane è famosa per i suoi pacchetti convenienti che aiutano gli italiani a risparmiare e accantonare il proprio capitale per trovarselo poi nel corso degli anni.

A differenza di quanto può succedere con altre forme di investimento, dove comunque gli interessi sono più alti, ma anche il pericolo di perdere comunque una parte di capitale, in base al tipo di rischio scelto, questa modalità è più sicura.

Ovviamente bisogna sempre informarsi prima di aprire un qualunque metodo di investimento, leggendo bene tutte le clausole, soltanto così potrete essere consapevoli del rischio e del possibile guadagno.

Se cercate una soluzione semplice e alla portata di tutti, in quanto non bisogna essere esperti di finanza per questo, potreste visionare il nuovo buono di Poste Italiane grazie al quale potrete mettere 50€ da parte per 4 anni al 12%. Ecco di cosa stiamo parlando.

I buoni postali fruttiferi di Poste Italiane

I buoni postali fruttiferi di Poste Italiane, restano ancora oggi la scelta più quotata dai risparmiatori, i quali affidano al noto ente i loro risparmi, consci del fatto che il loro capitale non sarà toccato da nessuno. Inoltre in base al piano scelto, potreste guadagnare anche un certo interesse, il quale potrebbe aumentare se la durata è più lunga.

La comodità di questi buoni è quella che appoggiandosi comunque al vostro libretto smart, nel caso aveste la necessità di ritirarne una parte o tutto l’importo, potrete farlo senza problemi, semplicemente non guadagnerete nulla di interessi, essendo che quella cifra verrà commissionata alla fine del periodo concordato.

La nuova offerta delle poste da 50€ al mese

Tra le varie offerte proposte da Poste Italiane, ve ne riportiamo una a tempo limitato che potrebbe fare al caso vostro: mettete 50€ da parte al mese per 4 anni al 12%. Ecco di cosa parliamo.

Riportandovi direttamente le informazioni dal sito ufficiale delle poste, parliamo buono fruttifero postale chiamato Buono 100. Avrete tempo fino al 4 settembre per sottoscriverlo e ottenere un rendimento annuo lordo a scadenza del 3%, una tassazione agevolata pari al 12,50%, esente da imposta di successione e zero costi di sottoscrizione a eccezione degli oneri fiscali. Grazie a questa modalità, potrete crearvi il vostro buono mensilmente scegliendo voi la cifra da versare, partendo da un minimo di 50 euro appunto. Vi conviene verificare tutte le informazioni sul sito di Poste Italiane o recandovi direttamente nella sede più vicina a voi per poter iniziare a risparmiare.