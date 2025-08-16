Bollo auto, basta una semplice sigla sul libretto e non pagherai più un centesimo | Volevano nasconderci tutto

Ma voi lo sapete che se avete questa sigla sul libretto potrete dire addio al bollo auto? Facciamo chiarezza in merito.

Il bollo auto è uno di quegli argomenti che fa scaldare sempre gli animi, questo perché non tutti vorrebbero pagarlo. Ma questo sentimento lo si avverte un po’ per tutte le tasse, ma alla fine possiamo protestare quanto vogliamo, ma se sono da pagare, non si può fare altrimenti.

Questo perché, se non saldiamo il debito nei tempi prestabiliti, potremmo andare a conseguenze molto serie, arrivando anche al pignoramento, se il conducente non si metterà in regola entro i tempi stabiliti dal Fisco.

Il costo del bollo è differente da cittadino a cittadino, in quanto dipende dal tipo di veicolo acquistato e dalle tasse scelte a livello regionale. Ci sono veicoli addirittura che essendo considerati di lusso, faranno scattare al proprietario il pagamento del super bollo.

Per questo motivo sono molti coloro che hanno guardato con speranza la notizia che con una semplice sigla sul libretto, potrebbero dove dire addio al bollo. Ecco di cosa stiamo parlando.

Il discorso del bollo per le auto a zero impatto ambientale

Prima di proseguire con il discorso dell’esenzione del pagamento del bollo, sappiate che ci sono diversi parametri che potrebbero portarvi a dire addio in maniera temporanea al bollo o comunque a pagarlo in maniera ridotta.

I proprietari delle auto elettriche o ibride, hanno ottenuto un’agevolazione molto ambita e cioè l’esenzione del pagamento del bollo auto. Ogni regione ha scelto come meglio ha creduto, c’è chi infatti ha esteso l’esenzione a tempo indeterminato e chi invece per un numero limitato di anni, come per esempio il Piemonte che ha optato per 5 anni e così via. Questo è stato fatto per incentivare gli automobilisti a scegliere veicoli a basso o nullo addirittura, impatto ambientale, per tentare quindi di ridurre l’inquinamento che ha raggiunto livelli preoccupanti.

La sigla sul libretto dell’auto

Cosa vuol dire che basta una sigla sul libretto per non pagare più il bollo auto? In questo preciso contesto non parliamo di nessuna agevolazione legata al reddito, oppure al tipo di auto acquistata, elettrica o ibrida come spiegato in precedenza o per problemi di salute, come per esempio chi usufruisce della Legge 104, la questione per poter dire addio al bollo in questo caso è totalmente diverso.

Il problema è che in pochi lo sanno, ma come possiamo leggere da mobilitasostenibile.it, se sul libretto viene indicato che l’auto è: un mezzo speciale, oppure un veicolo per trasporto specifico e ancora, è intestato a una ONLUS, allora può scattare subito l’esenzione. Se rientrate in una di queste caratteristiche, chiedete informazioni alla Motorizzazione, oppure alla vostra compagnia assicurativa, in quanto dovrete fornire una documentazione reale che attesti quanto dichiarato e potrete così dire addio a quella tassa spesso ingombrante per molti.