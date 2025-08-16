Friggitrice ad aria, questa era la più venduta ora la TEMONO tutti | Allerta in Europa, evitala subito

Massima attenzione per questa friggitrice ad aria, rischi di incendiare la tua casa. Tutti i dettagli della notizia

Negli ultimi anni, la friggitrice ad aria è diventata un elettrodomestico presente in tantissime cucine.

Il suo successo è stato inarrestabile grazie alla sua funzione che consente di mangiare piatti “fritti” in modo più sano, utilizzando pochissimo o addirittura nessun olio.

Questo ha conquistato una larga fetta di consumatori, da chi cerca di seguire una dieta sana e chi vuole semplicemente risparmiare tempo in cucina senza rinunciare al gusto.

Con l’evoluzione del mercato e l’ingresso di nuovi produttori, poi, sono nate versioni sempre più economiche, tanto che oggi è possibile trovare modelli low-cost che promettono prestazioni eccellenti a prezzi molto contenuti.

Tuttavia, proprio quando sembrava che le friggitrici ad aria avessero raggiunto il massimo della loro popolarità, è arrivato un monito che ha scosso l’opinione pubblica e messo in allerta numerosi consumatori in tutta Europa.

L’allarme sulla friggitrice ad aria in tutta Europa

Come riportato da Il Fatto Quotidiano, è stata la Commissione Europea a diffondere l’allarme su una friggitrice ad aria venduta online, in particolare sulla piattaforma Amazon. Si tratta del modello 04982, marchiato come “Heißluftfritteuse” della marca Cecotec. Il dispositivo, prodotto in Cina, presenta una dispersione elettrica anomala che può causare scosse pericolose e surriscaldamenti con rischio di incendio. A far scattare l’allerta, in questo caso, è stata un’indagine condotta in Germania, che ha portato alla diffusione di un comunicato urgente, coinvolgendo rivenditori e produttori.

Il richiamo ufficiale è stato avviato in diversi paesi europei, principalmente in Germania e Slovenia. Secondo quanto indicato nel sistema Safety Gate, l’elettrodomestico non rispetta le direttive europee sulla sicurezza elettrica, violando gli standard previsti dalla normativa comunitaria. I rivenditori sono già stati attivati per il ritiro del prodotto e per contattare gli acquirenti.

Rischio incendio, ecco il modello specifico ritirato dal mercato

Il prodotto in questione è identificabile con il codice ASIN B0BQ12KGN5, distribuito principalmente su Amazon, in colore nero e con display digitale. La raccomandazione delle autorità è precisa: chiunque possieda questa friggitrice deve cessarne l’uso immediatamente e seguire le indicazioni per la restituzione. Il problema riscontrato, una “corrente di dispersione elevata”, può comportare un pericolo diretto di folgorazione e incendio.

Il difetto non è riparabile in casa e non dipende dall’usura o dall’uso scorretto, ma da una carenza tecnica nella progettazione. Per questo motivo, l’intervento è stato classificato come urgente e ad ampio raggio. In attesa di ricevere ulteriori sviluppi, è consigliabile seguire sempre le indicazioni fornite dalle autorità e verificare con attenzione il modello di friggitrice ad aria che si possiede. E, soprattutto, non dimenticare mai che la sicurezza deve venire prima di ogni altra cosa, anche nel caso in cui si tratti della preparazione dei nostri piatti preferiti.