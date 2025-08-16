Esselunga, i CLIENTI sono senza parole | Cambia tutto pochi giorni dopo Ferragosto, riguarda la FIDATY

Chi è abituato a fare la spesa nei punti vendita della catena Esselunga sta per ricevere un’amara sorpresa.

Altro che punti Fragola e Fidaty, gli habituè del brand stanno cambiando supermercato.

A pochi giorni dalla data più calda dell’anno i gestori dell’Esselunga hanno sovvertito le regole.

I clienti del noto marchio della Grande Distribuzione Organizzata sono rimasti letteralmente di stucco.

Promessa dei regali infranta: scopriamo che cosa è successo e perché tanti cittadini sono delusi e amareggiati.

Esselunga, infranta la promessa in cui i clienti credevano di più

Esselunga è da sempre garanzia di bontà e vasto assortimento, oltre che di risparmio. Tra gli scaffali dei punti vendita della nota catena di supermercati e discount italiani infatti, si trovano prodotti freschi e confezionati di ogni genere, casalinghi, cosmetici referenze utili per grandi e piccini. Chi vive nel nord Italia di certo conosce molto bene i supermercati Esselunga, perché si tratta di una solida realtà aziendale, che appartiene al settore della grande distribuzione organizzata e che conta su tanti punti vendita, distribuiti a livello capillare su tutto il territorio e in particolare in Lombardia. Tutti i clienti affezionati a Esselunga entrano negli store della catena, sapendo di riempire il carrello con prodotti di qualità e di fare anche il pieno di convenienza.

Per premiare la fedeltà degli utenti, il brand, da oltre 10 anni ha istituito anche una ricca raccolta punti. Insomma, Esselunga è davvero un punto di riferimento sicuro per chi si occupa della spesa alimentare. Ora però improvvisamente i clienti si sono ritrovati di fronte a un’amara sorpresa. Scopriamo di che cosa si tratta.

Carta Fidaty strappata

Come abbiamo detto, i clienti Esselunga hanno a loro disposizione una carta fedeltà. Si tratta di una strategia di fidelizzazione che, come per altri supermercati, prevede l’utilizzo di una fidelity card e di punti che permettono di richiedere una serie di premi. Questi premi sono illustrati ogni anno in un apposito catalogo e elargiti in base a diverse soglie di spesa. Spesso tra gli scaffali dei supermercati si trovano dei prodotti in promozione, che danno diritto, a seconda dei casi, a più punti, chiamati punti “Fragola”. Come si legge sul sito web www.financecue.it, il management di Esselunga ha deciso di mettere in atto una modifica sostanziale alla famosa fidelity card.

Le novità sulla raccolta punti vanno in due direzioni. Innanzitutto prima venivano accumulati due punti per ogni euro speso, superata la soglia minima. Ora invece i punti sono dimezzati, perché viene donato un solo punto per ogni euro speso. L’altro cambiamento sostanziale riguarda la soglia minima. Fino ad ora per ottenere i punti occorreva fare una spesa di 5 euro. Adesso invece questo limite è stato eliminato. Questo vuol dire che, come sottolineato dall’associazione Altroconsumo, la spesa da fare per ottenere i punti è aumentata di più del 70%. Queste modifiche rendono in i premi meno accessibili e i clienti fedeli, che fanno spese di importi maggiori, meno gratificati.