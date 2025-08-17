Situato nella provincia di Lucca sorge il BORGO più INCANTEVOLE d’Italia | Ci vai e dimentichi pure da dove vieni

Non tutti lo sanno ma in provincia di Lucca esiste il borgo più incantevole d’Italia, dove molti vanno per cercare relax.

Sono parecchi i cittadini che questa estate resteranno a casa o che comunque hanno programmato la propria vacanza in Italia, per risparmiare principalmente sui costi del viaggio, visto che certi luoghi anche qui da noi, non è che siano poi così economici. Basta leggere le cifre che vengono riportate in rete dai vari blog per farsi un’idea, tra cui moveo.telepass.com che rivela come molti lidi sono con gli ombrelloni chiusi per la diminuzione di turisti, soprattutto in alcune mete gettonate.

Dato che saranno 18 milioni gli italiani che hanno deciso di andare in ferie quest’anno e tra loro il 70% resterà in Italia, i gestori sperano che ad agosto la situazione possa migliorare. Questo scenario è dovuto anche all’aumento di prezzi proprio di ombrelloni e lettini, per questo molti hanno deciso di fare meno giorni di ferie al mare.

Si parla di cifre astronomiche in alcune città, come per esempio Gallipoli che da come leggiamo pare arrivare a far pagare ai suoi turisti anche 90 euro al giorno due sdraio e un ombrellone, mentre diverse zone della Sardegna arriverebbero anche a 120 euro. L’idea che abbiamo da questo 2025 è che il mare purtroppo non sia più un’opportunità di relax per tutti, per questo molti si spostano in montagna, cambiando così il trend di ferie tipo.

Per questo motivo, se siete vicino a Lucca quest’anno in ferie, vi consigliamo quello che è stato definito come il borgo più incantevole d’Italia. Ecco di cosa stiamo parlando.

Cosa vedere a Lucca in vacanza

Lucca è una città sempre molto bella da scoprire e da passarci le vacanze, tant’è che molti dopo averla vista una volta non l’abbandonano più, trasferendosi totalmente o tornandoci spesso in ferie. Sono molteplici i luoghi da visitare o gli eventi, tra cui il Lucca Comics, da vedere almeno una volta nella vita visto che questo luogo circondata da mura con al suo interno chiese e torri, vi farà sembrare di essere in un grande manga.

Oltre a questo però, troverete tanta cordialità, cibi da leccarsi le orecchie e panorami mozzafiato, come quello che offre la Piazza dell’Anfiteatro, oppure la Chiesa di San Michele in Foro e ancora il Duomo di Lucca e così via.

Il borgo più incantevole d’Italia si trova vicino Lucca

Se questa estate vi trovate a Lucca in vacanza, il borgo più incantevole d’Italia lo trovate proprio in questa parte tanto amata della Toscana. Resterete meravigliati per la bellezza che circonda Gioviano, un piccolo borgo che si trova nel comune di Borgo a Mozzano, situato proprio in provincia di Lucca.

Le due mete da vedere, come riportano da borghi.toscana.it, sono il Castello di Gioviano e l’Oratorio di San Bartolomeo. Il primo per osservare l’evoluzione architettonica e spirituale del luogo che questo antico castello ha visto nel corso della storia e il secondo, viene definito com un prezioso tesoro storico che testimonia un punto di connessione tra passato e futuro.