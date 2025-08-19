Scatta la caccia al tesoro in cucina: da LIDL il prodotto dell’anno a 2€ | Carrelli presi d’assalto

La Lidl ha proposto ai clienti un’offerta davvero pazzesca! Chi sperimenta delle ricette light coglierà subito l’occasione al volo.

In Italia ci sono tanti supermercati che garantiscono ai clienti prodotti alimentari di prima qualità a un prezzo davvero sorprendente. Non c’è da stupirsi, dunque, se gli scaffali a fine serata sono semivuoti. Il merito è anche del personale sempre pronto a soddisfare le esigenze dei clienti, anche di quelli più esigenti.

Conad, Coop, Pam, Penny Market, Decò, Esselunga, Eurospin e tanti altri ancora non smettono mai di stupire gli italiani che quotidianamente riempiono volentieri il carrello della spesa. Anche in un periodo storico dedicato da un punto di vista economico c’è sempre la possibilità di portare a casa dei prodotti alimentari necessari per la famiglia.

Tra i vari supermercati ci sono anche quelli della Lidl che riscuotono sempre un grande successo proprio perché spesso si fanno delle proposte assurde sia su prodotti alimentari che non. Non tutti sanno che solo dopo qualche anno dalla sua fondazione i responsabili si orientarono nel settore del discount e da allora ci sono state tante gratificazioni.

Basta pensare che nel 2022 è stato fatto un fatturato di 114,8 miliardi di euro e sono un anno dopo si sono contati 360.000 dipendenti! Dei numeri che sicuramente sono aumentati negli ultimi anni e questo dipende soprattutto dalle proposte fatte ai clienti fedeli. Di recente, per esempio, la Lidl non si è smentita per l’ennesima volta.

Lidl, nuova offerta sta facendo impazzire tutti

In questi giorni tante sono le persone che sono andate in vacanza, ma è altrettanto vero che una buona parte degli italiani ha rinunciato per questioni economiche e di conseguenza è rimasta in città. Per fortuna tanti sono i negozi che non sono chiusi al pubblico, ma sono sempre al suo servizio. I supermercati della Lidl non fanno eccezione.

Ed è proprio l’occasione giusta per riempire fino all’orlo il carrello della spesa. Se ora ti rechi a fare la spesa in uno dei suoi supermercati noterai che puoi acquistare dei prodotti alimentari a soli 2 euro! Andiamo a scoprire quali sono.

Porta a casa questo prodotto ottimo per la colazione

Il primo alimento in cima alla lista di quelli che stanno andando a ruba è il vasetto da 454 gr di burro di arachidi della MC Ennedy American Way a 2,39 euro. Oltre a garantire proteine vegetali, ha anche magnesio, vitamina E e potassio.

Consigliato anche dai nutrizionisti, è perfetto sul pane integrale a colazione ed è anche utilizzato per preparare dei dolci proteici. L’offerta è scaduta qualche giorno fa, ma probabilmente saranno rimasti sugli scaffali dei vasetti del burro d’arachidi.