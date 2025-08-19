5 SPIAGGE top in Toscana per fine agosto | Mare cristallino e zero caos, qui trovi l’oasi più bella al mondo

Vuoi immergerti in acque cristalline prima di tornare alla solita routine quotidiana? Ecco le spiagge più belle della Toscana.

La Toscana è senza dubbio una delle regioni italiane più note in assoluto per le sue bellezze paesaggistiche. Infatti tante aree sono immerse nel verde e ciò non fa altro che dare serenità al cuore dei residenti e di coloro che vanno a visitarla per qualche giorno.

Non ci crederai, ma la Toscana ha anche delle spiagge molto belle al punto tale da attrarre turisti provenienti da ogni angolo del mondo. Non occorre andare in Sardegna, in quanto le sue spiagge possono tranquillamente leggere il confronto.

Fra le varie spiagge che vale la pena visitare c’è quella che si trova nel cuore della Riserva Naturale delle Bandite di Scarlino, ovvero Cara Violino. Collocata nella Maremma grossetana, ha una sabbia bianca fine ed è chiusa tra i promontori di Punta Martina a nord e di Punta alle Canne a sud. Si può raggiungere a piedi percorrendo 30 minuti di sentieri di un bosco vicino al mare.

A seguire ci sono altre da prendere in considerazione secondo quanto riportato sul sito trekking.viaggi.it. Andiamo a scoprire quali sono.

In Toscana troverai dei veri angoli paradisiaci

Al secondo posto c’è Cala del Gesso che si trova nella Maremma Toscana ed è situata sulla costa ovest del promontorio della Argentario. Protetta da alte scogliere, è veramente un paradiso e in lontananza si può ammirare l’Isola del Giglio. Il nome deriva dalle antiche cave di gesso che un tempo erano attive. C’è un parcheggio a Via Pionieri al costo di 10 euro per tutta la giornata e per accedere alla spiaggia c’è un percorso da fare con una pendenza discreta.

Al terzo posto c’è la spiaggia di Sansone che si trova nell’Isola d’Elba. Le acque sono cristalline al punto tale da vedere il fondale bianco. Ci sono rocce, grotte e a sinistra c’è un grande faraglione dove possono recarsi gli amanti delle escursioni in canoa o kayak. Ci sono anche bar e ristoranti, dunque l’ambiente non è prettamente selvaggio.

Piccole oasi ricche di storia immerse nella natura

Al quarto posto c’è la spiaggia delle Rocchette del Castiglione della Pescaia, un’altra delle spiagge più belle della Maremma. Alle spalle c’è una pineta e a nord ovest un piccolo promontorio dominato da una torre antica del XII secolo. Anche qui ci sono ristoranti in riva al mare e tanta spiaggia libera ed è una spiaggia ottima anche per i bambini.

Infine c’è la spiaggia Buca delle Fate, una delle più belle della Costa degli Etruschi. Splendida baia situata nel Golfo di baratti, nel comune di Piombino, è nota per le sue acque cristalline e per la leggenda che la lega alle fate e alle sirene. È una meta ottima per chi ama fare snorkeling.