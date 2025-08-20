Da oggi la cena perfetta costa 4,99€: LIDL rilancia il piatto più desiderato a un prezzo ridicolo | I nutrizionisti approvano

Puoi fare un figurone a tavola proponendo questo piatto. I tuoi ospiti non faranno altro che ringraziare la Lidl.

La Lidl è una catena di supermercati di origine tedesca fondata nel 1932, ma solo 40 anni dopo si orientò nel settore del discount. Da allora ha accumulato una serie di successi fino ad avere oltre 12.200 supermercati sparsi in tutto il mondo fino all’anno scorso.

Gli scaffali a fine giornata sono quasi sempre semivuoti, chiaro segno che non delude mai le aspettative di coloro che vanno alla Lidl a fare la spesa. Il merito è proporre prodotti alimentari a prezzi davvero strepitosi, una buona notizia per coloro che non riescono ad arrivare a fine mese. Ed è per queste persone che spesso vengono realizzati dei volantini divulgati sia tramite il web che in formato cartaceo.

Come sempre, raccoglie solo grandi consensi e anche stavolta non ha fatto eccezione. Il prodotto alimentare in questione è consigliato dagli esperti del settore a coloro che intendono seguire una dieta sana ed equilibrata. Da un punto di vista nutrizionale è ricco di grassi polinsaturi, alcuni minerali (fosforo e selenio) e vitamine (B6, B12, A).

Da non dimenticare il gruppo Omega 3 (presente anche nello sgombro, nelle aringhe, devi caviale, nelle uova di pesce e in molti oli vegetali). Deve essere assunto in porzioni contenute da chi ha dei chili di troppo, chi è intollerante al lattosio e anche coloro che sono celiaci. In caso di gravidanza deve essere cotto a sufficienza e non è ammesso nelle diete vegetariane e vegane. Qualcuno avrà capito di quale prodotto alimentare si sta parlando.

La Lidl ti sorprende con questa nuova offerta

Quante volte ti sarà capitato di invitare qualcuno a cena e proporre questo piatto dal sapore delicato e caratteristico. È un’ottima soluzione per chi non gradisce la carne e può essere cotto a vapore, alla griglia, al cartoccio, fritto e anche in padella. Non deve essere mangiato crudo, a meno che non opti per un buon sushi di fiducia.

Quello fresco ha un odore gradevole, la carne non ha striature rosse, le branchie devono essere rosate e l’occhio sporgente con la pupilla nera. Stiamo parlando del salmone e la Lidl fino a qualche giorno fa ha lanciato un’offerta unica nel suo genere.

I nutrizionisti lo consigliano e tu farai un figurone a tavola

Nel volantino in questione in prima pagina si può notare a 4,99 euro 250 g di filetto di salmone con un risparmio non molto rilevante, ma che comunque può fare la differenza per coloro che riempiono fino all’orlo il carrello della spesa.

Dato che l’offerta è scaduta il 17 agosto, è probabile che non sia stata rinnovata. Nonostante tutto sicuramente troverai qualche occasione da cogliere al volo perché la Lidl spesso ne propone ai fedeli clienti.